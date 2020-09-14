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台南水情APP主動提供水庫洩洪推播 民眾提早警戒

中央社 / 台南14日電

台電南投武界壩閘門無預警開啟，致沖走下游露營民眾案，讓轄內有11座水庫的台南市不敢輕忽，已進行全面性安全盤點及落實安檢外，並主動將水庫洩洪資訊迅速公開讓民眾知道。

依台南市政府水利局資料，台南市境內主要的水庫有11座，包括曾文水庫、南化水庫、玉峰堰水庫、鏡面水庫、白河水庫、德元埤水庫、烏山頭水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、尖山埤水庫、鹿寮溪水庫

管理機關分別為經濟部水利署南區水資源局、台灣自來水公司、嘉南農田水利會及台灣糖業公司。依「水利法」規定，水庫管理機關應於開始放水1小時前警示，除透過廣播請下游民眾遠離河床外，也以簡訊及電話通知區長，並同步以簡訊方式通知里長等人加強宣傳，也會傳真知會區公所與地方政府因應，緊急時則會以細胞廣播方式通知鄰近區域的民眾。

台南水情即時通APP也會同步推播水庫洩洪（含自然溢流）資訊，多管齊下通知民眾要注意遠離河床。水利局表示，民眾只要在Google Play或iTunes Store搜尋「台南水情即時通」即可下載安裝，只要行動裝置開機且連上網，除了可收到水庫洩洪訊息外，也可收到氣象特報、水情資訊等。

另外，水庫安全檢查部分，水利署每3到5年會進行全面性安全評估，目前已由各水庫管理單位立即檢查盤點所轄水庫閘門設備、感測、操控、機電及放水警報等相關系統，確保設施功能正常及安全。

對於武界壩這起事故，台南市長黃偉哲相當重視，責成水利局與轄內各水庫操作管理單位保持聯繫，除要求應要進行全面性的安全盤點及落實安全檢查外，並應主動將水庫洩洪資訊迅速公開，確實傳達給民眾知道，避免水庫洩洪影響民眾生命安全及財產損失。

黃偉哲提醒民眾，行前應至交通部觀光局設置的露營專區網頁查詢公告的露營場區狀況，如位於土石流潛勢區、地質敏感或山崩地區等非法露營場切勿前往。

南化水庫 露營 黃偉哲

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