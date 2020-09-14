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殉職警李承翰母助弱勢 將小愛匯聚成社會暖流

中央社 / 嘉義市14日電

去年因公殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍，今年又面對丈夫猝逝，1年內痛失2名至親，不過，她將大家對她的關懷化為大愛，捐贈關廟麵給低收入戶，由嘉義市長黃敏惠代表接受。

張秀珍捐贈1500份關廟麵上午在嘉義市政府會議室舉行，她與女兒、女婿及2名外孫一起出席，還有鐵路警察局高雄分局分局長陳順和、嘉義派出所及志工隊等人都到場參與。

張秀珍致詞一度哽咽，她說，1年內兒子及丈夫相繼離開，內心感受到極大的痛與苦，不過，過程中很多周邊親朋好友的關心、鼓勵，才能慢慢走出傷痛；現在有時會去台中女兒家看外孫，但大部分時間都在嘉義照顧菜園。

張秀珍指出，丈夫今年6月因心情鬱悶病逝，高雄分局警友會、顧問團、志工隊等匯集新台幣15萬元奠儀，不過，深感社會上還有很多需要關懷的民眾，因此，自掏腰包5萬元，湊成20萬元，購買1500份的關廟麵，贈予嘉義市低收入戶，畢竟自己曾經苦過，希望把一點小小心意，帶給弱勢民眾溫暖。

黃敏惠表示，張秀珍1年內面臨兒子、丈夫相繼過世，走出這樣巨大傷痛非常不容易，且還將大家對她的關懷化為大愛，幫助嘉義市需要關懷的家庭，這是小愛匯聚成社會暖流的最好展現；同時希望不要有另一個李承翰事件發生，這不僅是一個家庭的傷痛，更是整個社會所要承受的痛。

李承翰於去年7月3日晚上在火車列車執勤處理補票糾紛，過程中遭情緒激動的鄭姓男子持刀攻擊刺傷腹部大量出血，他為維護全車旅客安全，緊緊抓住歹徒到最後一刻仍不鬆手，救了全車廂的乘客。

嘉義 李承翰 警察

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