失去雙手及聽覺 生命勇士以畫對話勤走校園散發正能量

家住台中、原是營造工程師的林宥辰，29年前在工安意外中重傷，失去雙手、聽力受損，面對重大打擊，他努力挺過傷痛，以口足作畫，展開第二人生，並經常至中部校園策展，與青年學子「以畫對話」，此次展覽巡迴到雲林斗六高中，林宥辰更在現場作畫，感動不少師生。

林宥辰在1991年的工安意外中，不慎被1萬1千伏特的高壓電電擊，他失去了完整的皮膚、一雙手及兩耳聽覺，面對身體的傷痛與心理衝擊，林宥辰前後花了三年才走出幽谷。彷彿「置死地而後生」，林宥辰胞弟林勇達說，傷後第三年，哥哥的身心狀態大幅轉變，不僅充滿正能量，也積極以輔具學習生活自理方式，更在寫書法中開啟藝術創作的新路。

「上帝關了一扇門，必定會再為你打開另一扇窗」，林宥辰從沒有因這場意外中被打倒，反倒愈挫愈勇，積極拜陳玲玲、陳銘顯、江逸子、曾伯祿、張克齊、葉繁榮等為師學藝。即便失去聽力，也因有研習班同學協助做筆記，讓他得以跟上腳步習畫，至今習得水墨畫、工筆畫、油畫等多元的創作風格，累積無數作品。

「天助自助」林宥辰是最佳寫照，他鼓勵斗六高中學子，「很多事情第一次嘗試會害怕，再做第二次就能克服恐懼」；林宥辰樂觀的生命態度，也讓觀展師生為之動容。今年高三的高同學哽咽地說，「林老師的意志力令人相當震撼，比起升學壓力，人生大小事真的沒那麼難克服」；同樣有畫畫經驗的廖同學說，畫畫有時是很枯燥無味，但老師的創作能量，帶給她極大的鼓舞。