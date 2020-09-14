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影／化作大愛！鐵警李承翰母親捐千分關廟麵給低收入戶
鐵路警察李承翰去年因公殉職，今年6月李父李增文也因心情鬱悶病逝，鐵路警察局高雄分局警友會、顧問團和志工隊等集資15萬元奠儀，希望協助李家，但李母張秀珍認為還有更多人需要幫助，自己再拿出5萬元，共20萬買1500分關廟麵捐給嘉市低收入戶，市長黃敏惠感動地說「李媽媽將眾人關懷化作大愛，令人感佩」。
嘉義市府今辦捐贈儀式，張秀珍與女兒、女婿和兩名孫子等全家出席，黃敏惠代表受贈關廟麵，也回贈「雲行雨施」的感謝狀給張秀珍，張秀珍在致詞時一度哽咽，黃敏惠則在一旁不斷拍肩安慰。
張秀珍說，承翰和丈夫一年內相繼離開，心理的苦痛難以形容，她有時候會去台中找女兒，但大部分的時候都在嘉義住家照顧小菜園，感謝大家的鼓勵，讓她慢慢恢復正常，感謝市長、承翰的長官同事和芳草里長等人，陪她度過最難熬的日子。
「捐麵是小小心意，希望大家不要介意」，張秀珍說，她們不收奠儀，仍感謝鐵警警友會、顧問團和志工隊15萬的心意，她想到還有很多人更苦、更需要幫助，便決定再貼5萬元幫低收入戶買麵，過個好節，昨天也到地藏王廟裡擲筊，獲得承翰和丈夫的同意，也是他們共同的心願。
黃敏惠說，承翰和承翰爸爸相繼過世，人面對這麼大傷害，還要走出來真的很不容易，感謝李媽媽把大家的關懷祝福，化為大愛，雖然大家都持續關懷，但李媽媽靠著自己堅毅的心挺過來，堅強身影讓人感動又佩服，社會安全網需要我們再努力，希望不要再有下一個承翰悲劇發生。
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