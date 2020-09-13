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「教育，我相信你！」 嘉縣府邀專家進行教育對話

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府與全國家長團體聯盟合作，今天下午舉辦「教育，我相信你！」教育座談會，吸引上百位關心教育的師生、家長參與。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府與全國家長團體聯盟合作，今天下午舉辦「教育，我相信你！」教育座談會，吸引上百位關心教育的師生、家長參與。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣政府與全國家長團體聯盟合作，今天下午邀請瑩光教育協會理事長藍偉瑩，與品學堂創辦人黃國珍舉辦「教育，我相信你！」教育座談會，並由台灣世代教育基金會理事長陳冠廷，代表捐贈150本藍偉瑩的新書「教育，我相信你」，並舉行簽書會，吸引全台上百位關心教育的師生、家長參與。

活動現場由永慶高中國樂團演奏3首迎賓曲揭開序幕，永慶高中校長蘇淵源也首度上台演唱歌曲「青花瓷」，並由藝術家陳玄茂現場揮毫水墨畫，藍偉瑩與黃國珍解說108課綱相關資訊，並與家長、教師進行深度對話，讓第一線教育工作者更了解課綱，掌握世代趨勢與脈動。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣的教育責任，就是教導下一代對故鄉的情感和記憶，為國家發展儲備人才，因為教育對國家的生命力有絕對的關係，因此他上任後推動「創新教育白皮書」以「點亮嘉義囝仔的未來」為願景，提出三大行動綱領及六大行動目標，期許為嘉義的下一代開啟無限的可能與希望。

嘉義縣政府表示，藍偉瑩25年的教學經歷中，曾擔任老師、主任、課程督學、課綱審查大會委員、大考中心董事，深度參與課綱相關配套研擬與推動，日前出版的「教育，我相信你」一書是她多年來以母親、教師、教育改革推動者等多重身分，在教育現場內外的所見所聞。

陳冠廷表示，書中提及，教育歷程中信任是建立在溝通上，溝通之後才有參與感，也才能降低教育者與學生的對立面，每個人都是推動教育的參與者，這次贈送的150本書，期望可對嘉義縣的教育盡一分心力。

嘉義縣政府今天下午舉辦「教育，我相信你！」教育座談會，邀藝術家陳玄茂現場揮毫水墨畫。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天下午舉辦「教育，我相信你！」教育座談會，邀藝術家陳玄茂現場揮毫水墨畫。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天下午舉辦「教育，我相信你！」教育座談會，邀品學堂創辦人黃國珍分享分享108課綱的相關資訊。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天下午舉辦「教育，我相信你！」教育座談會，邀品學堂創辦人黃國珍分享分享108課綱的相關資訊。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天下午舉辦「教育，我相信你！」教育座談會，會前由作者藍偉瑩（左一）與品學堂創辦人黃國珍（左二）舉行簽書會。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天下午舉辦「教育，我相信你！」教育座談會，會前由作者藍偉瑩（左一）與品學堂創辦人黃國珍（左二）舉行簽書會。記者陳玫伶／攝影

嘉義 108課綱 翁章梁

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