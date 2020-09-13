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雲林斗六文旦節登場 歌手藝人帶動柚子飄香

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
斗六文旦節盛大登場斗六各區產的文旦，參加選拔。圖／斗六市公所提供
斗六文旦節盛大登場斗六各區產的文旦，參加選拔。圖／斗六市公所提供

雲林縣2020大斗六文旦節在斗六市環保公園盛大登場，為期兩天的文旦節展售會及音樂派對，除選出今年的特優文旦，也有小寶貝柚子叫賣會，晚間更有歌手與民歡唱，柚香歡樂一整夜。

午後在草原品賞柚香， 雲林斗六文旦節嘉年華有別以往，除歷屆優質柚農及農特產展售，更號召20個家庭開辦「寶貝老闆愛心市集」，讓小朋友擔任義賣老闆，體驗銷售柚子樂趣與辛勞，義賣所得全數捐贈「雲林縣脊髓損傷者協會」幫助傷友。

第一次當小老闆賣力叫賣獻愛心，感動不少人捧場購買，小老闆說，所賣的東西全是利用放假時，和媽媽備料製作，好吃的檸檬片很快賣光光，沒想到做生意真開心，以後要當大老闆。

晚間，知名藝人 狼人殺偶像邱鋒澤、中國好聲音晨悠等超強偶像組合現場演唱，粉絲High翻天。黑澀會美眉用電音帶動全場氣氛，搭配烤山豬肉、啤酒及飲品，把文旦節氣氛炒到最高點，大家吃得開心、玩得滿意。

今天全天的舞台表演加上「可愛柚柚親子DIY」，大人小孩合力製作應景的可愛小柚子羊毛氈、文旦手工皂，民眾品嘗香甜的斗六文旦，兒童氣墊遊戲區、戲水池，讓炎炎夏日一家清涼好心情。

斗六市長林聖爵表示，今年斗六文旦產量約4300多公噸，品質和產量是台灣文旦數一數二，吃過的人保證不失望，歡迎大家踴躍選購，一家過個好中秋。

今年選出張國華的柚子獲特等獎、張秋獲頭等獎。

斗六文旦節為期兩天盛大登場。圖／斗六市公所提供
斗六文旦節為期兩天盛大登場。圖／斗六市公所提供
斗六文旦節晚會歌手藝人與民同樂。圖／斗六市公所提供
斗六文旦節晚會歌手藝人與民同樂。圖／斗六市公所提供
斗六文旦節晚會歌手藝人與民同樂。圖／斗六市公所提供
斗六文旦節晚會歌手藝人與民同樂。圖／斗六市公所提供
小寶具義賣會吸引不少人捧場選購。圖／斗六市公所提供
小寶具義賣會吸引不少人捧場選購。圖／斗六市公所提供
今年選出張國華的柚子獲特等獎並接受斗六市長表揚。圖／斗六市公所提供
今年選出張國華的柚子獲特等獎並接受斗六市長表揚。圖／斗六市公所提供
斗六文旦節晚會歌手藝人與民同樂。圖／斗六市公所提供
斗六文旦節晚會歌手藝人與民同樂。圖／斗六市公所提供
今年選出張秋的柚子獲頭等獎並接受斗六市長表揚。圖／斗六市公所提供
今年選出張秋的柚子獲頭等獎並接受斗六市長表揚。圖／斗六市公所提供

文旦 斗六 義賣

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