林森國小學童發起連署 爭取阿里山林鐵為世界遺產

嘉義市林森國小校定課程是認識百年的阿里山林業鐵路，師生在課程中發現林鐵歷史悠久，爭取列為登錄為世界遺產，四處連署簽名，希望有朝一日，林鐵能躍上國際，阿里山林鐵處指出，感謝學生自發性的活動，持續調查林鐵價值，並將路線養護好，一有機會就爭取為世界遺產，不辜負學生們的希望。

嘉義市政府今天在嘉義女中辦校園課程博覽會，林森國小學童邀請市長黃敏惠參加連署，黃敏惠說，很支持學生推動森鐵為世界遺產，希望與市定課程「望向山林」結合，讓學生更認識嘉義林業的價值。

林森國小校長吳淑任說，校定課程「百年森鐵，邁世界遺產」課程已推動5年，當初的發想是因學校最靠近林鐵，從校園中可看到鐵道，搭小火車時也能見到校門，學生晨昏都會聽到林鐵汽笛聲，加上民國28年創立原因，就是要給林業從業子弟就讀，課程有歷史和地理意義。

吳淑任說，課程有四個主軸，第一是透過閱讀資料，認識森鐵，再來是實際走入森鐵「走讀」，還有「藝想森鐵」藝術創作森鐵意象，例如做森鐵小書、明信片和交趾陶等，最後則是「享愛森鐵」，讓學童能分享對森鐵的熱愛，一起保護它。

「文化部已列為阿里山林鐵為18個世界遺產潛力點」，吳淑任說，鐵道專家們希望也許這一代沒有做到列為世界遺產，但可交給下一代做，因此學生們便發起簽名活動，去年六年級學生上阿里山林鐵，也請外國朋友簽名。