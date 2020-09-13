秋節近 台南市異業交流協會助學做公益

台南市異業交流協會今在佳里區佳福寺舉辦「異業傳愛、中秋團圓助學做公益」聯誼活動，頒發助學金給七股佛教妙惠居士林課輔班、佳里區信義、仁愛、佳里等國小小朋友，每人助學金1000元，鼓勵學子逆境力爭上游。

佳里區長朱雅宏現場以的一曲「行船人的純情曲」帶動現場氣氛，隨後還與立委郭國文、市議員蔡蘇秋金、行政院雲嘉南服務中心副執行長王開玹、台南市異業交流協會理事長莊明儀合唱「春夏秋冬」，將活動帶上最高潮，台下100多名會員及家屬忙烤肉，香味四溢，大家吃得津津有味。

莊明儀說，協會成立邁入第16年，業者有100多人加入，除相互切磋商業資訊，每年舉辦1次大型的公益活動，將活動盈餘捐出。今年特別利用舉辦會員中秋烤肉聯誼時，藉由歌唱來傳遞愛心，舉辦頒發助學金活動，共同為付出愛心拋磚引玉，呼籲更多人關心社會、關心小朋友就學。