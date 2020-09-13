快訊

黑幫揭密／今年北台最大告別式 「天道盟黎明」也會來致敬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市勞工修繕志工助弱勢 同步嘉南高3縣市修屋

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
泥水工職業工會修繕志工頂著烈日在大內換新屋瓦。記者謝進盛／翻攝
泥水工職業工會修繕志工頂著烈日在大內換新屋瓦。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局長期結合各工會修繕志工為弱勢修屋，今兵分四路前往台南新營、大內、高雄市大樹區及嘉義縣梅山鄉同步進行修繕工作，邀請各界一起來關懷周遭弱勢勞工。

59歲新營區洪女，持有中度身障手冊，身體狀況不佳，丈夫過世後獨自扶養女兒，僅領取微薄低收入戶補助維持生計，老家遭白蟻蛀蝕，木門腐爛，牆壁油漆剝落斑駁，廚房抽油煙機已損壞無法使用，屋頂天花板破損有漏水情形，且隨時都有可能坍塌，居住環境惡劣，無力修屋。

勞工局接獲當地里長通報，邀請修繕志工團隊現場會勘，由木工、電氣及鋁製品工會志工先行修繕，將客廳及臥室的天花板與牆壁隔板換新，進行電線配置並安裝燈具及裝置鋁門今天則由油漆志工粉刷美化牆面，終於大功告成。

鄰近大內區林姓獨居老人，也因屋頂屋瓦破裂下雨會漏水影響居住品質，勞工局今安排泥水工會志工協助完成換瓦作業，完成勞工局第119戶修繕服務案。

勞工局長王鑫基說，這項修繕政策，在副總統賴清德擔任台南市長已推動，市長黃偉哲上任更是大力支持，賴近日更特別居中牽線，將台南成功經驗傳承到屏東、高雄及嘉義，感謝修繕志工團隊辛苦付出。

勞工局說，修繕志工今兵分四路橫跨嘉義、台南、高雄三縣市為弱勢修屋；除新營洪女家油漆及大內林姓獨居長輩屋瓦換新作業完工，電氣志工在嘉義梅山進行化糞池施工以及高雄大樹泥水工會進行地面水泥及貼磁磚施工，為弱勢者打造溫暖的家。

南市勞工修繕志工助弱勢同步嘉南高三縣市修屋，圖為油漆職業工會志工休假修繕房屋。記者謝進盛／翻攝
南市勞工修繕志工助弱勢同步嘉南高三縣市修屋，圖為油漆職業工會志工休假修繕房屋。記者謝進盛／翻攝
油漆志工忙粉刷牆壁。記者謝進盛／翻攝
油漆志工忙粉刷牆壁。記者謝進盛／翻攝
電氣志工在嘉義梅山為弱勢者設置化糞池。記者謝進盛／翻攝
電氣志工在嘉義梅山為弱勢者設置化糞池。記者謝進盛／翻攝

延伸閱讀

偏鄉缺照服員 南市增獎勵津貼

顧勞權 陳其邁允成立勞工自治委員會

南市運動嘉年華黃偉哲被操得氣喘吁吁 學生喊讚

影／神腦工會理事長遭解雇 工會盼勞動部裁決還公道

相關新聞

秋節近 台南市異業交流協會助學做公益

台南市異業交流協會今在佳里區佳福寺舉辦「異業傳愛、中秋團圓助學做公益」聯誼活動，頒發助學金給七股佛教妙惠居士林課輔班、佳...

南市勞工修繕志工助弱勢 同步嘉南高3縣市修屋

台南市政府勞工局長期結合各工會修繕志工為弱勢修屋，今兵分四路前往台南新營、大內、高雄市大樹區及嘉義縣梅山鄉同步進行修繕工...

國民黨嘉義縣反萊豬公投 2天吸引400多人參與

國民黨昨天起於全台22縣市同步發起反對瘦肉精美國豬肉進口「全民食安公投」，嘉義縣黨部今天上午8時30分至中午12時，在國...

嘉縣虱目魚千人宴 月底登場

嘉義縣是全台虱目魚第三大產地，秋天收成季節，沿海布袋鎮新塭是虱目魚故鄉，養殖漁民遵循傳統捕撈方法，先駕膠筏在魚塭快速繞駛...

北勢社區婆媽蛋黃酥 獨門口味送弱勢

台南新化區北勢社區首次參加市府文化局的「參與式願景工作坊」，以人文提案為主，提出最符合地方需求的社造計畫，並付諸執行，最...

雲林蔦松高中與日本交流 視訊展畫作

日本千葉縣館山市與雲林縣蔦松藝術高中昨天在雲林縣府大禮堂，進行跨海藝術聯展視訊會議，張麗善參加會議指出，疫情影響，蔦松藝...

嘉市「讓舊監自由」 法治教育賞古蹟

矯正署嘉義監獄與嘉義市政府共同舉辦「讓舊監自由」活動，推動舊監及周邊宿舍區活化再利用，法務部長蔡清祥說，目前舊監第2期部...

安定水泥園區 南市府：還需審議

時代力量立委陳椒華與「反安定水泥園區自救會」成員昨天批竑榮公司所規畫區域，原已畫為「農業發展地區第二類」，可避免農地流失...

居服員幫顧母 他工讀考上研究所

26歲成大學生林彥宏，3年前母親臥病在床無法行動，他要照顧母親，又要打工扛經濟重擔，加上有學業壓力，常上半天課就必須回家...

偏鄉缺照服員 南市增獎勵津貼

政府推動長照服務，雲嘉南等縣市偏鄉老年人口多，居家照顧服務員人力反而嚴重不足，台南市議員指出，長照人力存在城鄉差距，市府...

派出所藏身漫畫家！22歲正妹女警創作風趣漫畫爆紅

台南市政府警察局新營分局後鎮派出所員警吳鈺清，是業餘網路漫畫作家，警政署「NPA署長室」署長陳家欽的Q版畫像就是出自她的...

台南善化六德里原里長病故補選 遺孀楊蘇秋香高票當選

台南市善化區六德里前里長楊三川病故，妻子楊蘇秋香身兼六德里發展協會理事長、六德里長壽會會長，繼承遺志參加補選，下午4點4...

熱門新聞

台中購物節抽中豪宅！「租屋族」幸運兒直呼：心臟快跳出來

影／基隆大雨多處淹水外木無法通行 基金一路溪水暴漲

派出所藏身漫畫家！22歲正妹女警創作風趣漫畫爆紅

「金馬號」隨車小姐回來了！新金馬小姐今日首航

屏東縣政府地政處長李吉弘昨晚過世 同事錯愕

彰化不二坊蛋黃酥代購業者被黑道勒索？警方要查辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。