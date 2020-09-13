南市勞工修繕志工助弱勢 同步嘉南高3縣市修屋

台南市政府勞工局長期結合各工會修繕志工為弱勢修屋，今兵分四路前往台南新營、大內、高雄市大樹區及嘉義縣梅山鄉同步進行修繕工作，邀請各界一起來關懷周遭弱勢勞工。

59歲新營區洪女，持有中度身障手冊，身體狀況不佳，丈夫過世後獨自扶養女兒，僅領取微薄低收入戶補助維持生計，老家遭白蟻蛀蝕，木門腐爛，牆壁油漆剝落斑駁，廚房抽油煙機已損壞無法使用，屋頂天花板破損有漏水情形，且隨時都有可能坍塌，居住環境惡劣，無力修屋。

勞工局接獲當地里長通報，邀請修繕志工團隊現場會勘，由木工、電氣及鋁製品工會志工先行修繕，將客廳及臥室的天花板與牆壁隔板換新，進行電線配置並安裝燈具及裝置鋁門今天則由油漆志工粉刷美化牆面，終於大功告成。

鄰近大內區林姓獨居老人，也因屋頂屋瓦破裂下雨會漏水影響居住品質，勞工局今安排泥水工會志工協助完成換瓦作業，完成勞工局第119戶修繕服務案。

勞工局長王鑫基說，這項修繕政策，在副總統賴清德擔任台南市長已推動，市長黃偉哲上任更是大力支持，賴近日更特別居中牽線，將台南成功經驗傳承到屏東、高雄及嘉義，感謝修繕志工團隊辛苦付出。