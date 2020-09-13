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國民黨嘉義縣反萊豬公投 2天吸引400多人參與

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
國民黨嘉義縣黨部今天上午於朴子黨部舉行反對瘦肉精美國豬肉進口「全民食安公投」連署，吸引200多人參與。記者陳玫伶／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天上午於朴子黨部舉行反對瘦肉精美國豬肉進口「全民食安公投」連署，吸引200多人參與。記者陳玫伶／攝影

國民黨昨天起於全台22縣市同步發起反對瘦肉精美國豬肉進口「全民食安公投」，嘉義縣黨部今天上午8時30分至中午12時，在國民黨朴子黨部舉行連署行動，活動開始不到2個小時就吸引200多人前往連署，嘉義縣黨部主委蔡明顯表示，歡迎全民與全黨各級民代響應，讓反萊豬連署遍地開花。

國民黨嘉義縣黨部表示，昨天前往民雄連署，2天下來共吸引400多人參與，預計第一階段全台蒐集1萬分連署書，第二階段則需要30萬分，蔡明顯表示，未來將視情況配合立院黨團規畫的大規模上街頭活動，邀民眾捍衛食安與自己的健康。

立委翁重鈞、嘉義縣議員李國勝、王啟澧、詹琬蓁等黨公職民代到場響應，李國勝也帶領群眾喊口號「拒絶瘦內精，顧健康」，他表示，美國豬農只有3成用瘦肉精，美國為什麼一定要將含有瘦肉精的豬肉入台灣？

翁重鈞表示，馬政府當年和AIT談判時，就反對瘦肉精豬肉進口，農委會明知瘦肉精危害人體，卻仍不顧全民健康，而民進黨政府迴避國會監督，直接以一紙行政命令通過萊特多巴胺美豬進口，沒有與人民溝通，也不提醒民眾如何防範吃進瘦肉精，是獨裁做法，明年8月公投時，絶對反對瘦肉精到底。

李國勝說，國民黨嘉義縣議會黨團預計在下次議會臨時會提嘉義縣食安條例修正案，要求「轄內販售地豬肉及其他製品不得檢出乙型受體素(瘦肉精)」，一定要保障嘉義縣民眾健康。

國民黨嘉義縣黨部今天上午舉行反對瘦肉精美國豬肉進口連署，嘉義縣黨部主委蔡明顯（左一）、立委翁重鈞（左三）、嘉義縣議員李國勝（左四）、王啟澧（左二）、詹琬蓁（左五）到場響應。記者陳玫伶／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天上午舉行反對瘦肉精美國豬肉進口連署，嘉義縣黨部主委蔡明顯（左一）、立委翁重鈞（左三）、嘉義縣議員李國勝（左四）、王啟澧（左二）、詹琬蓁（左五）到場響應。記者陳玫伶／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天上午於朴子黨部舉行反對瘦肉精美國豬肉進口「全民食安公投」連署，吸引200多人參與。記者陳玫伶／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天上午於朴子黨部舉行反對瘦肉精美國豬肉進口「全民食安公投」連署，吸引200多人參與。記者陳玫伶／攝影

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