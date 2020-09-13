國民黨嘉義縣反萊豬公投 2天吸引400多人參與

國民黨昨天起於全台22縣市同步發起反對瘦肉精美國豬肉進口「全民食安公投」，嘉義縣黨部今天上午8時30分至中午12時，在國民黨朴子黨部舉行連署行動，活動開始不到2個小時就吸引200多人前往連署，嘉義縣黨部主委蔡明顯表示，歡迎全民與全黨各級民代響應，讓反萊豬連署遍地開花。

國民黨嘉義縣黨部表示，昨天前往民雄連署，2天下來共吸引400多人參與，預計第一階段全台蒐集1萬分連署書，第二階段則需要30萬分，蔡明顯表示，未來將視情況配合立院黨團規畫的大規模上街頭活動，邀民眾捍衛食安與自己的健康。

立委翁重鈞、嘉義縣議員李國勝、王啟澧、詹琬蓁等黨公職民代到場響應，李國勝也帶領群眾喊口號「拒絶瘦內精，顧健康」，他表示，美國豬農只有3成用瘦肉精，美國為什麼一定要將含有瘦肉精的豬肉入台灣？

翁重鈞表示，馬政府當年和AIT談判時，就反對瘦肉精豬肉進口，農委會明知瘦肉精危害人體，卻仍不顧全民健康，而民進黨政府迴避國會監督，直接以一紙行政命令通過萊特多巴胺美豬進口，沒有與人民溝通，也不提醒民眾如何防範吃進瘦肉精，是獨裁做法，明年8月公投時，絶對反對瘦肉精到底。