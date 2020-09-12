九華山地藏庵迷你棒球歡樂開打 民族小將冠軍留嘉義

「2020嘉義九華山地藏庵迷你棒球錦標賽」今天在嘉義市港坪國小及港坪風雨排球場開打，本屆賽事由財團法人九華山地藏庵、嘉義市政府、TARZAN棒球學院合作，有嘉義在地民族、興嘉、博愛、世賢國小，及四縣市的社區棒球隊伍參賽，最後由民族國小拿下冠軍。

「迷你棒球錦標賽」強調親子同樂、歡樂打球，除賽事進行之外，現場還有氣球小丑表演、公益棒球教室，讓熱愛棒球的在地學子們一同度過愉快周末，味全龍隊打擊教練張泰山也到場，與參與棒球教室的學員同樂、指導小球員打球。