九華山地藏庵迷你棒球歡樂開打 民族小將冠軍留嘉義

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
民族國小將今年的迷你棒球冠軍留在嘉義。記者卜敏正／翻攝
民族國小將今年的迷你棒球冠軍留在嘉義。記者卜敏正／翻攝

「2020嘉義九華山地藏庵迷你棒球錦標賽」今天在嘉義市港坪國小及港坪風雨排球場開打，本屆賽事由財團法人九華山地藏庵、嘉義市政府、TARZAN棒球學院合作，有嘉義在地民族、興嘉、博愛、世賢國小，及四縣市的社區棒球隊伍參賽，最後由民族國小拿下冠軍。

「迷你棒球錦標賽」強調親子同樂、歡樂打球，除賽事進行之外，現場還有氣球小丑表演、公益棒球教室，讓熱愛棒球的在地學子們一同度過愉快周末，味全龍隊打擊教練張泰山也到場，與參與棒球教室的學員同樂、指導小球員打球。

嘉義市教育處長林立生表示，本次賽事首次導入U10迷你棒球規則，推動基層棒球人口，重現嘉義「KANO」原鄉棒球精神，各隊從上午開始在球場歡樂競技，冠軍戰由嘉義市民族國小與新竹Keep棒球學院進行爭霸，最終民族國小以13：6獲得最終勝利。

張泰山(右二起)、黃俊森感謝教練們帶著小選手、家長一起參加迷你棒球賽。記者卜敏正／翻攝
張泰山(右二起)、黃俊森感謝教練們帶著小選手、家長一起參加迷你棒球賽。記者卜敏正／翻攝
首屆迷你棒球賽，共有嘉義在地民族、興嘉、博愛、世賢國小，及四縣市社區棒球隊伍參賽。記者卜敏正／翻攝
首屆迷你棒球賽，共有嘉義在地民族、興嘉、博愛、世賢國小，及四縣市社區棒球隊伍參賽。記者卜敏正／翻攝
張泰山成為迷你棒球教室最受歡迎教練。記者卜敏正／翻攝
張泰山成為迷你棒球教室最受歡迎教練。記者卜敏正／翻攝

嘉義

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