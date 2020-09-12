派出所藏身漫畫家！22歲正妹女警創作風趣漫畫爆紅

台南市政府警察局新營分局後鎮派出所員警吳鈺清，是業餘網路漫畫作家，警政署「NPA署長室」署長陳家欽的Q版畫像就是出自她的手稿，警政署9月1日執行交通大執法，因逢農曆7月，吳鈺清幽默地畫一群「非人」過馬路的四格漫畫，在粉絲專業分享後爆紅，為政策做了最佳的宣導。

22歲吳鈺清從警2年多，原本低調成立wu._green粉絲專頁，放上從警勤餘創作的作品，以解除工作壓力，主題多是警察的甘苦與時事為主，過去曾聽聞學長處理糾紛時，遭狗兒咬傷屁股，她畫成四格漫畫，突顯員警執勤的辛苦，當鐵路警察遇刺身亡時，她也畫成四格漫畫，凸顯員警執勤的危險。

「假如警界真的出現多啦A夢，人民對警察的依賴肯定更深吧」！是她感慨很多民眾常一通「110」電話，就期待警察為他解決所有的問題，經常接到父母打電話說小孩子不去上學，希望警方巡邏車協助載送之類的，很多「無釐頭」的要求，令人啼笑皆非，「期待警察是萬能的」就像多啦A夢一樣。

最近警政署交通重點工作「路口安全大執法」，她繪製一組四格漫畫，內容生趣有梗，描繪員警站路口的辛苦，竟把「非人」看成民眾過馬路；也站在駕駛的立場苦等行人過馬路，得到不少共鳴，不少基層員警私訊說看她的漫畫很紓壓，鼓勵她持續創作。

吳鈺清從小就愛畫畫，家裡的牆壁都是她即興創作的畫布即興創作，因爸爸對她說「興趣不能當飯吃」，父親務農、母親是家庭主婦，為分擔家計，高中畢業時選擇投考警校，畢業後分發到學甲分局任職2年餘，今年2月調到新營分局服務。