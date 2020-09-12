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台南善化六德里原里長病故補選 遺孀楊蘇秋香高票當選

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
茄拔派出所警員黃俊榮主動為行動不便長者推輪椅、幫忙攙扶年邁長者進入投票。圖／警方提供
茄拔派出所警員黃俊榮主動為行動不便長者推輪椅、幫忙攙扶年邁長者進入投票。圖／警方提供

台南市善化區六德里前里長楊三川病故，妻子楊蘇秋香身兼六德里發展協會理事長、六德里長壽會會長，繼承遺志參加補選，下午4點47分開票結束，1號楊蘇秋香以364票對191票，擊敗另一參選人六德里德禪寺主委楊三慶。警方表示，投票過程順利平和，兩位參選人對選舉結果也沒有意見。

楊蘇秋香說，她發現六德里很多年輕人因出外工作，只剩下長者在家，盼能藉補選機會為地方服務，丈夫在生病期間，她協助服務里民，各種問題的處理她都非常有經驗，強調里長就是要做好基層的服務，她會專心把基層工作做好。

這次選舉公民數1026人，投票人數564人，有效票555票、廢票9張。1號楊蘇秋香得364票，2號楊三慶191票（實際票數以選委會公布為準）。

善化警分局表示，茄拔派出所警員黃俊榮擔任補選投開票所警衛，維持現場投票秩序，也主動為行動不便長者推輪椅及幫忙攙扶年邁長者進入投票。

員警指出，楊蘇秋香長期在里內十分活躍、幫助鄉親解決問題，也常舉辦公益活動；楊三慶平時熱衷政治、交友廣闊、熱心公益， 兩人在地方上名聲俱佳，都有很多鄉親支持。

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