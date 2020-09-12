影／童言童語喊「抗議總統」 嘉市讓舊監自由活動插曲

法務部長蔡清祥、嘉義市長黃敏惠等人今天到嘉義舊監，參加矯正署、嘉義監獄與嘉義市政府共同舉辦「讓舊監自由」活動，眾人集合拍照、呼完口號後，忽傳出一句小朋友聲音「抗議總統」，因現場參與團體多，也不確定稚嫩童聲來源，研判可能是近期美豬事件，讓童言童語出聲抗議。

輔仁中學校長李國榮，今天帶領學校國、高中部學生參加「讓舊監自由」活動，他表示拍照當時，部長、市長及主辦單位都站在後方，完全沒聽到前面的聲音，前排除了國高中學生，還有許多參訪團體、國小、幼兒園及及個人參訪，聽那句「抗議」聲音應該是小朋友，但真的不知道，也無從查證誰要「抗議總統」。

記者求證今天到現場參加活動者也說，當下的確聽到一句小朋友聲音，但因為接下來要訪部長、市長，加上拍照完隨即解散、人潮紛亂，無從查證是誰喊的，研判可能近期美豬事件，小朋友聽到太多新聞、家屬抗議，拍照現場就順勢喊「抗議總統」。

「讓舊監自由」系列活動，即日起至本月20日止，在嘉義舊監獄的牢房及空間，連結「古蹟日活動」及「木都推廣成果展」。

活動結合公部門、民間團體、社會企業等單位，響應對舊監活化後的各式想像，導入藝術創作、創新、循環經濟等內容，包含23間靜態展覽空間、7種音樂風格表演、8堂手作體驗，與4場浸潤式展演，更結合嘉義市古蹟日，辦理5場木藝術體驗活動及4條小旅行路線。