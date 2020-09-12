台一線駕駛人注意 台南永康部分路段明天施工提早改道

台一線台南市永康區中正北路因上下班左轉機車進入王行工業區機車太多，原路口綠帶改建左轉機車專用道，明天施工路段將交通管制；公路總局第五區養護工程處新化工務段呼籲民眾留意改道，以免耽誤行程甚或影響工程進行。

新化工務段指出，明天永康中正北路與和平東路口辦理「台1線多事故路段改善工程」，預計上午8點到下午6點之間實施交通管制，建議用路人提早因應改道行駛。

永康區中正北路與和平東路口 明天南下車道進行路面瀝青混凝土鋪築作業，將採單向封閉1車道施工，另1車道通行方式施工；另台1線北入國8聯絡道因施工調撥車道需要，將封閉禁止通行，車輛可北行台1線後左轉新港社大道為替代路線，南出聯絡道車輛仍維持1車道通行，永康警分局也規畫交通管制，針對施工路段加強交通疏導與路況監控。