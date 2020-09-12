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台一線駕駛人注意 台南永康部分路段明天施工提早改道

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
工程部分日18完工，仍需配合號誌燈更換，才能開放通車。圖／新化工務段陳佑昌提供
工程部分日18完工，仍需配合號誌燈更換，才能開放通車。圖／新化工務段陳佑昌提供

台一線台南市永康區中正北路因上下班左轉機車進入王行工業區機車太多，原路口綠帶改建左轉機車專用道，明天施工路段將交通管制；公路總局第五區養護工程處新化工務段呼籲民眾留意改道，以免耽誤行程甚或影響工程進行。

新化工務段指出，明天永康中正北路與和平東路口辦理「台1線多事故路段改善工程」，預計上午8點到下午6點之間實施交通管制，建議用路人提早因應改道行駛。

永康區中正北路與和平東路口 明天南下車道進行路面瀝青混凝土鋪築作業，將採單向封閉1車道施工，另1車道通行方式施工；另台1線北入國8聯絡道因施工調撥車道需要，將封閉禁止通行，車輛可北行台1線後左轉新港社大道為替代路線，南出聯絡道車輛仍維持1車道通行，永康警分局也規畫交通管制，針對施工路段加強交通疏導與路況監控。

永康分局提醒民眾，交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，車輛行經管制區域請減速慢行，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警指揮手勢循序行進；另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空。

圖中混凝土部分原為綠帶，因上下班左轉機車進入王行工業區機車太多，改建左轉機車專用道。圖／新化工務段陳佑昌提供
圖中混凝土部分原為綠帶，因上下班左轉機車進入王行工業區機車太多，改建左轉機車專用道。圖／新化工務段陳佑昌提供

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