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影／讓舊監自由！蔡清祥、黃敏惠吃豬腳麵線鯛魚燒

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠（右二起）、法務部長蔡清祥、立委王美惠等人，共同參加「讓舊監自由」活動，品嘗到包有豬腳麵線鯛魚燒時大讚有創意。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（右二起）、法務部長蔡清祥、立委王美惠等人，共同參加「讓舊監自由」活動，品嘗到包有豬腳麵線鯛魚燒時大讚有創意。記者卜敏正／攝影

法務部長蔡清祥今天到嘉義舊監，參加矯正署、嘉義監獄與嘉義市政府共同舉辦「讓舊監自由」活動，推動舊監及周邊宿舍區活化再利用，並說明嘉義舊監移撥給市府第二期部分已畫出藍圖、有整體規劃，也將蒐集全國監所文物到嘉義舊監展出，若順利今年度可先期作業、發包。

「讓舊監自由」系列活動，即日起至本月20日止，在嘉義舊監獄的牢房及空間，連結「古蹟日活動」及「木都推廣成果展」，蔡清祥、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠，嘉義地檢署檢察長繆卓然等人都到場，共同見證這次新奇有趣活動，品嘗到包有豬腳麵線鯛魚燒時，大讚有創意，但強調「吃完不要再進來！」

蔡清祥說，嘉義舊監是百年、全國碩果僅存木造監獄，具歷史性、在地性，可提供法治及人權教育；舊監本體、宿舍群移撥市府二期部分已有藍圖，需文化部支持、嘉義市府配合努力。

嘉義監獄典獄長莊能杰說明，監獄古蹟計畫必須先報文化部，本月18日審查通過後，預計10月底報法務部，若順利今年度可開始先期作業，行發包、設計等計畫。

黃敏惠表示，嘉義舊監除本體建築還有宿舍群，第一期「再造歷史現場」已完成， 接下來將申請第二期，這次「讓舊監自由」展覽，除了可看到美麗建築，展覽還有很多創意、年輕人想法，讓法治教育變得不一樣，舊監成為活化園區後，可提供白天參觀、晚上活動。

文化局指出，本次活動結合公部門、民間團體、社會企業等單位，響應對舊監活化後的各式想像，導入藝術創作、創新、循環經濟等內容，包含23間靜態展覽空間、7種音樂風格表演、8堂手作體驗，與4場浸潤式展演，更結合嘉義市古蹟日，辦理5場木藝術體驗活動及4條小旅行路線。

嘉義市長黃敏惠（右三起）、法務部長蔡清祥、立委王美惠（左一），今天都到嘉義舊監，參加「讓舊監自由」活動。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三起）、法務部長蔡清祥、立委王美惠（左一），今天都到嘉義舊監，參加「讓舊監自由」活動。記者卜敏正／攝影
法務部矯正署、嘉義監獄與嘉義市政府共同舉辦「讓舊監自由」活動，嘉義市長黃敏惠（右三起）、蔡清祥、立委王美惠（左二）等人都到場。記者卜敏正／攝影
法務部矯正署、嘉義監獄與嘉義市政府共同舉辦「讓舊監自由」活動，嘉義市長黃敏惠（右三起）、蔡清祥、立委王美惠（左二）等人都到場。記者卜敏正／攝影
法務部長蔡清祥、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人，今天都到嘉義舊監，參加「讓舊監自由」活動。記者卜敏正／攝影
法務部長蔡清祥、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人，今天都到嘉義舊監，參加「讓舊監自由」活動。記者卜敏正／攝影

嘉義 監獄 蔡清祥

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