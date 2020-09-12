南市運動嘉年華黃偉哲被操得氣喘吁吁 學生喊讚

台南市教育局與體育總會今天下午舉辦運動嘉年華，各單項體育委員會都設攤，讓民眾體驗，市長黃偉哲也體驗划船，但拉了幾下後就放下拉桿，上氣不接下氣，也感受到運動選手的辛苦，能夠有好成績，是無數體力與汗水的付出。

台南市體育局為推展運動，鼓勵市民走出戶外，今天下午在體育公園內的體育之心登場，20多個體育委員會都設攤，讓民眾體驗，項目包括桌球、風帆、擲繩救生、射箭、射擊、馬術、風帆、划船等，最有趣的是，桌球體驗是讓民眾在迷你桌上打桌球，大人小孩都覺得好玩。

黃偉哲也和教育局長鄭新輝、體育總會理事長吳志祥一起體驗划船，看似簡單的動作，黃偉哲拉了幾下就氣喘吁吁而放棄，不過，在旁學生都喊讚，為他加油。但也顯示運動選手的辛苦，得獎背後是無數辛苦的累積。