南市運動嘉年華黃偉哲被操得氣喘吁吁 學生喊讚
台南市教育局與體育總會今天下午舉辦運動嘉年華，各單項體育委員會都設攤，讓民眾體驗，市長黃偉哲也體驗划船，但拉了幾下後就放下拉桿，上氣不接下氣，也感受到運動選手的辛苦，能夠有好成績，是無數體力與汗水的付出。
台南市體育局為推展運動，鼓勵市民走出戶外，今天下午在體育公園內的體育之心登場，20多個體育委員會都設攤，讓民眾體驗，項目包括桌球、風帆、擲繩救生、射箭、射擊、馬術、風帆、划船等，最有趣的是，桌球體驗是讓民眾在迷你桌上打桌球，大人小孩都覺得好玩。
黃偉哲也和教育局長鄭新輝、體育總會理事長吳志祥一起體驗划船，看似簡單的動作，黃偉哲拉了幾下就氣喘吁吁而放棄，不過，在旁學生都喊讚，為他加油。但也顯示運動選手的辛苦，得獎背後是無數辛苦的累積。
黃偉哲表示，台南市的資源少，能有好的體育成績是一步步堆疊而成，今年全中運獲取破紀錄的98面獎牌，都是努力堆疊而成。他強調，體育運動需要經費的支持，包含培訓與獎金，這都要靠民代大力支持與爭取，也期許台南更多體育亮點讓中央看得到，並獲得更多補助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言