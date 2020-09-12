台南東區地下瓦斯管線遭挖破 緊急搶修無人傷亡
台南市東區府東街地下瓦斯管線今天上午10時許遭挖破，當時正下雨，消防人員趕緊封鎖現場，通知欣南天然氣股份有限公司中斷瓦斯輸送後搶修，中午完成修復，無人傷亡。
台南市政府消防局上午10時30分獲報，府東街地下瓦斯管線被挖破，瓦斯氣體外洩，消防局趕往現場防護，欣南瓦斯也中斷瓦斯輸送，並派人到場檢視。
消防局人員說，當時正下雨，台灣電力股份有限公司委外施工單位挖破地下瓦斯管線，消防局負責現場外圍防護，經欣南瓦斯和施工單位合作搶修，地下瓦斯管線中午完成修復，無人傷亡。
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