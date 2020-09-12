影／麻豆文旦超搶手 農糧署長：外銷要破6千噸要買要快

台南麻豆文旦節今天登場，台南市長黃偉哲和農糧署長胡忠一品嘗後，對今年麻豆文旦品質讚不絕口，胡忠一表示，今年文旦外銷3238噸，目標是5千噸，但突破6千噸沒有問題，要吃正宗麻豆產區文旦手腳要快，不然要再等一年。

為期兩天的麻豆文旦節今天在麻豆農會超市廣場開幕，黃偉哲表示，不論是農委會主委陳吉仲或農糧署長胡忠一都在協助打開國內外最好的通路，照顧農民，麻豆文旦賣得相當好，已經所剩無幾，顯示台南文旦的品質相當好，所謂「頂港有名聲、香港有出名」，今年也賣到加拿大、日本、新加坡、香港等國家，想要買好吃的麻豆文旦，要買要快，把握最後的機會，晚點就買不到了。

農糧署長胡忠一表示，為了讓國內消費者選購優質文旦，農委會推出農遊券 2.0「柚香禮劵」3萬張，已經使用2萬5千張，到十大文旦產區67個農會超市或地點，購買超過 600 元文旦能再兌換面額 250元的禮券、超過 1000 元能再兌換面額 500元的禮券，從9月15日再追加第二波，到全國可以使用農遊券的2700個地點，買文旦就可以抽柚香禮券250元。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，連續二日活動有「AR 實境互動遊戲」、「柚柚小學堂」、「超萌文旦拍照打卡」、「舞台集客×文旦市集」等主題。「AR 實境互動遊戲」農業結合科技，體驗和機器剝柚子比賽，「柚柚小學堂」提供民眾拍照打卡；「超萌文旦拍照打卡」可以和超萌的文旦寶寶合照，打卡送限量精美禮品。

「舞台集客×文旦市集」利用舞台行銷讓農民推薦銷售自家文旦，邀請約30多位柚農擺攤販售自家文旦；另外，為加強與民眾互動，現場辦理「柚重感應」活動，讓民眾用手感測知文旦重量，最接近重量者為贏家，可獲得獎品（柚花植萃保濕洗手乳一式）。