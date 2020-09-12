疫難擋！雲林蔦松國中和日本作品聯展 首度以視訊開幕

日本千葉縣館山市與雲林縣蔦松藝術高中，今天在雲林縣府大禮堂進行跨海藝術聯展視訊會議，縣長張麗善與日本千葉縣館山市長金丸謙一、日臺文化藝術交流會長蔡欣珊、日本台灣商會聯合總會長陳五福等透過視訊交流，將雲林縣教育特色與日本朋友分享，並藉機行銷雲林的文化與產業。

張縣長在視訊中指出，疫情影響，蔦松藝術高中無法到日本參加千葉縣館山市的文化交流，所以特別利用遠端視訊方式和日本友人一起分享學生優質的作品，以及雲林教育特色，傳達學習成果。

她說，藝術無疆界、國界之別，可陶冶心靈，是無國界的共通語言，她肯定蔦松藝術高中用心辦學，也感謝促成這次跨海交流的相關人員，開啟新型態的國際文化交流活動管道。期盼蔦松藝術高中藝術作品傳達出的真、善、美，撫慰並安定人心，早日平安度過疫情危機。

張縣長並說，蔦松藝術高中是台灣第一所公辦民營的藝術中學，也是雲林古典藝術教育的搖籃，培育出眾多舞蹈音樂與繪畫藝術人才，不僅在國內各項比賽獲獎無數，各種畢展也獲國際肯定。

這次參展的42幅水彩及素描作品，包含靜物、人像、風景與臨摹，全是學生創作並結合日本文化及館山市特色，創作者藉由藝術創作融入在地及日本文化元素，展現豐富多元學習成果。

張麗善也不忘借機推銷雲林良品，包括虎尾布袋戲、西螺七崁武術及濁水溪優質米與醬油，口湖的鰻魚、烏魚子與台灣鯛，古坑的咖啡、柳橙，斗六文旦及虎尾洋桔梗等，都深受日本國人所喜愛，她誠摯邀請日本朋友疫情過到雲林旅遊，感受雲林的美好。