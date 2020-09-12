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反安定水泥園區自救會的怒吼 不容浮濫變更農地

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
時代力量立委陳椒華今天與反安定水泥園區自救會反對竑榮設置水泥園區。記者鄭惠仁／攝影
時代力量立委陳椒華今天與反安定水泥園區自救會反對竑榮設置水泥園區。記者鄭惠仁／攝影

時代力量立委陳椒華今天與「反安定水泥園區自救會」，針對台南市政府已審議通過的「台南市國土計畫」，將竑榮所在區位畫設為「農業發展地區第二類」，就應確實做到。呼籲市府立即啟動國土永續規畫，力擋農地汙染與浮濫變更，真正保護家園。台南市都發局表示，會將居民與立委的建議列入參考，目前全案依法審查中。

陳椒華說，已審議通過的「台南市國土計畫」將竑榮安定廠所在區域畫設為「農業發展地區第二類」，表示此區域應以「農業生產功能」為主，以「避免農地持續流失」，但市政府對此案卻逐步核發變更農地許可，與國土永續精神背道而馳，讓人擔心是欲搶在國土計畫實施前，以該被淘汰的區域計畫法，繼續放行浮濫變更農地。

她與自救會呼籲市府應立即啟動國土永續規畫，實踐保護鄉土決心，力阻農地汙染，力擋農地流失，在最後一關區域計畫委員會審議中撤銷此案；也呼籲內政部不得再任意更動已審議通過的台南市國土計畫，中央地方都應即刻接軌國土永續規畫，阻止台灣環境持續崩壞。

反安定水泥園區自救會表示，依據產業創新條例第65條，高汙染產業不可設置在「一般農業區」，而竑榮所申請的三種混凝土相關行業皆屬高污染，理應不可設置，但此案竟透過「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」提出申請一般農業區養殖、農牧用地變更為工業區丁種建築用地，已獲農業局同意變更。

自救會強調，「農地農用」、「顧環保」是市長黃偉哲施政的重要目標，要求市府對竑榮諸多違規事項，進行違規使用廠區斷電斷水、撤銷此案，並將竑榮安定廠遷至工業區進行高汙染產業管制。

台南社大環境小組副研究員林政翰表示，竑榮的再利用許可，是拿燃煤的飛灰及底灰來製作水泥原料，而「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」裡，這類別是用在「非農業」用地的工程填地材料，為的是避免汙染，但製造材料的竑榮卻全在一般農業區上，就是百分百的農地工廠

竑榮實業公司向台南市府申請在安定區中榮里擴大設置混凝土產業園區，因絕大多數居民反對，成立自救會，反對在此設置。

農地工廠 自救會 時代力量

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