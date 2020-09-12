台南市府為暑假未找到工作、要換跑道民眾辦就業博覽會

台南市府勞工局為暑假未找到工作、要換跑道的民眾媒合，今天在嘉南藥理大學舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，吸引數以千計求職者到場。

市長黃偉哲表示，感謝學校提供優質場地及釋出工作機會廠商，台南市失業率目前六都最低，勞動參與率最高，謝謝各總工會及勞動部協助，也謝謝辛勤努力市民，市府希望做為媒介平台，為企業、個人發展合作齊力協助市民就業，市府團隊會持續致力營造友善勞動環境。

他說，這場主要鎖定今年五月、六月剛畢業社會新鮮人，還有許多暑假後要轉換職場市民，希望都能在很短時間找到新想要的工作，也因有許多聲譽卓著企業在台南都加碼投資，或擴大求才，謝謝總工會、各總工會還有勞工局、勞動部協助。