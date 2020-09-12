影／秋天限定漁村景觀虱目魚收成 「弄魚」虱林彈雨

嘉義縣是全台虱目魚第三大產地，秋天是收成季節，沿海布袋鎮是虱目魚故鄉，養殖漁民遵循傳統捕撈方法，先駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚群受驚嚇會瘋狂地跳躍，衝出水面，漁民再下水捕撈，「弄魚」場面壯觀，縣府農業處漁業科長張建成臉書貼「弄魚」影片，網友大開眼界。

張建成說，秋天，進入虱目魚收成主要季節，捕撈前的「弄魚」畫面非常壯觀！在百大青農吳尚容魚塭，虱目魚明天將收成，進行第一次弄魚，這些魚隻可比健美辣體，體碩力勁，一定很用心在養。

膠筏在魚塭快速繞駛，虱目魚受驚嚇後，極瘋狂地跳躍及衝出水面。瞧瞧，魚兒衝刺飛跳，銀白鱗片在陽光下反射，閃閃發亮，更顯耀眼，每次目睹，都嘆為觀止。

「弄魚」目的為使虱目魚將腸道排除乾淨（消肚），避免收成後魚隻肚內腐壞，不易保鮮，這可是代代相傳漁人智慧，虱目魚又稱牛奶魚，肉質細味道鮮美，富含優質蛋白質、維生素B群及EPA、DHA，極為營養。布袋漁業生產合作社理事主席蔡鳳祺形容「弄魚」場面「虱林彈雨」。

張建成，因疫情關係，國際市場停頓，外銷受阻，為穩定產銷，從年初起，漁業署啟動獎勵生產調節、促進外銷及凍儲等措施，以及紓因貸款措施，縣府持續推動電商及行銷措施，拓展通路，穩定魚價。