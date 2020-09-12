嘉義馬家莊眷村私廚料理 要把眷村美食文化傳承下去

嘉義市「馬家莊眷村私廚料理」餐廳負責人馬德凱，好廚藝祖傳三代，特色臘肉及木須炒餅、獅子頭燴白菜等，傳承自母親，他說，有個使命感，要把眷村傳統好菜及文化傳承下去，店內布置有如建國二村昔日情景，充滿懷舊風。

40歲馬德凱，從小在嘉義市建國二村長大，當軍人的父親早逝，他和哥哥由母親一手拉拔長大，母親傳承河北省外婆及四川省祖母的麵點手藝，他跟著母親學眷村菜，傳承美味，母親過世，他改到嘉義市南京路開店，有趣的是他的祖籍也是南京，十分巧合。

「馬家莊」取名源於他本姓「李」，改回原姓「馬」，兒子按族譜排，屬「家」字輩，妻子姓「莊」，組合成「馬家莊」，要將小時候吃到媽媽煮的菜及兒時記憶傳承下去。

他說，眷村媽媽都善用有限食材資源來養大孩子，看似平常菜色，卻是充滿媽媽的愛，木須肉炒餅更是道媽媽「清冰箱」料理，把家裡沒吃完的蔥油餅切成寬條，搭配豬肉、高麗菜、紅蘿蔔、雞蛋等下去炒，方便美味；獅子頭燴白菜是必點招牌，眷村紅燒肉、毛豆燒茄子、蒜苗辣肉也是人氣料理。

知名電視製作人王偉忠舅舅孫鷗萍住過建國二村，也到過店裡用餐，稱讚「道地又對味」，還有不少中北部愛眷村料理的老饕找上門來，稱讚味道很道地，給馬德凱很大鼓舞。