台南典藏家具館開幕 市長當拍賣官 一路追價捐家扶

台南市環保局藏金閣今天成立典藏家具館，並拍賣40年代饋木菜櫥及1輛有腳踏車王之稱的捷安特Liv系列鋁合金車款，共拍得4萬多元，全數捐給家扶基金會南台南家扶中心。

台南市長黃偉哲與環保局長謝世傑、市議員蔡淑惠等人為典藏家具館開幕揭牌，黃偉哲表示，藏金閣除了落實資源循環經濟，也落實對環境友善；而且經過藏金閣修復的一些產品，除了CP值特別高，含金量也高，大家來這裡尋寶，一定能夠找到比掏寶更好的的寶貝。

藏金閣歷經這些年來，已對台南市的資源回收立下了非常好的典範，也創造了許多市民想要且值得善用的物品。黃偉哲表示，希望藏金閣將來可以為台南的環境友善、資源再利用找到更多的金子，也期待來這裡挖寶的民眾都能挖到寶。

典藏家具館設在藏金閣2樓，此處原為替代役宿舍，替代役制度走入歷史後，台南市環保局將閒置空間活化再利用改造為典藏家具館，設有客廳、寢室、餐廳、書房、椅箱、櫃檯等6大主題展示區，收藏具紀念價值的再生傢俱，只展示不賣。

開幕典禮上最精采的是公益拍賣，檜木菜櫥與捷安特車王共有12人出價競標，大家一路喊價，分別由豐成建設董事長王智民及王姓男子拍得，共拍出4萬1200元。

王智民也是慈濟志工，他說看見檜木菜櫥憶起30多年前孩提時光，當年的小孩如今奮鬥打拼已成為社會的中流砥柱，很高興能為社會公益盡點心力，又找回兒時記憶中的回憶。他表示，「舊物是種記憶的味道，也是種傳承，另類慢活步調的感受，在緊湊的生活中讓心靈解放沈澱，不再束縛於快又緊張的生活，很榮幸和藏金閣一同成為另類的

懷舊時尚。」