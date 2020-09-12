聽新聞
test
0:00 / 0:00
婆婆媽媽「獨門口味」蛋黃酥 中秋前趕製3000顆送弱勢
台南市新化北勢社區首次投入市府文化局社造行列，由新化區公所協助社區辦理「參與式願景工作坊」活動，以人文提案為主，邀請社區居民共同透過公民審議開放討論、共識凝聚的精神，提出最符合地方需求的計畫並付諸執行，最後票選最佳方案為「花好月圓中秋節-蛋黃酥製作」，獲得文化局社區產業補助經費6萬元執行經費，讓居民雀躍不已。
北勢里長鄭國正指出，中秋節的社區蛋黃酥製作聚集在活動中心辦理已有5年，口味含括芝麻、綠豆+肉燥、金桔、蔓越梅、鳳梨+烏梅、綠豆、芋頭等多種，其中還有社區媽媽研發的「獨門口味」。
社區婆婆媽媽動員60多人，分工合作製作完成的蛋黃酥將提供500顆贈送里內中低收入戶、單親、身障等弱勢族群計73戶，讓社造人情味透過蛋黃酥在中秋節傳遞分享。
鄭國正説，因婆婆媽媽對製作蛋黃有興趣，請指導老師黃素秋指導，除了彰顯蛋黃酥為北勢社區的特色產品，更希望藉由製作研習讓參與者體驗並延續傳統文化。
文化局文化資源科表示，大家熟知的社造不僅包括文化資源調查、影像紀錄、社區劇場、社區報等擾動模式，已推行多年的公民審議更是近年社造參與的主流。
新化公所自105年起即以「永續宜居大目降」為題進行願景咖啡館會議，廣邀居民來討論新化的未來，帶動更多人關心新化公共事務，而公所為積極擴大公民參與，更逐步深入較少被擾動的社區推動「參與式願景工作坊」，提供預算鼓勵民眾來提案執行，相當用心。
工作坊由受專業訓練的桌長協助，讓居民透過住民大會的開放討論凝聚想法成形，接連透過方案說明、方案宣傳及公民投票等程序之操作，票選最佳方案。
北勢社區亦透過此模式進行社造參與，順利選出「花好月圓中秋節-蛋黃酥製作」共同執行，擊敗社區芝麻產業、環境綠美化等人文提案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言