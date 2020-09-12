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烏魚子與蛋黃酥巧妙融合烏金蛋黃酥 布袋烘焙師傅巧思

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣布袋鎮一對年輕烘焙師傅夫婦郭明昌、蔡孟芬，花2個月用在地邱家兄弟無毒水產育成中心烏魚子當食材，加上進口德國奶油等食材，製成「烏金蛋黃酥」。圖／郭明昌提供
嘉義縣布袋鎮一對年輕烘焙師傅夫婦郭明昌、蔡孟芬，花2個月用在地邱家兄弟無毒水產育成中心烏魚子當食材，加上進口德國奶油等食材，製成「烏金蛋黃酥」。圖／郭明昌提供

秋節腳步近了！月餅蛋黃酥受歡迎銷量大，嘉義縣布袋鎮一對年輕烘焙師傅夫婦郭明昌、蔡孟芬，返鄉開店，花2個月用在地邱家兄弟無毒水產育成中心烏魚子，加上進口德國奶油等食材，製成「烏金蛋黃酥」，推出受消費者歡迎，知名美食作家「國民媽媽宜手作」臉書貼文讚賞。

宜手作說，「這個不是普通蛋黃酥喔，上周看到照片一眼就看出烏魚子，我想：這搭配實在太妙太厲害了，一定非常好吃，忍不住幻想吃起來口感、口水直流。昨天收到，馬上切來吃，果然沒讓我失望，皮酥又香，內餡豆沙細緻、不甜不膩，配上頂級烏魚子，一口咬下，什麼滋味都有了，全家都吃得好開心好滿足。

烏金蛋黃酥製作者是布袋鎮「村上桃貴」的師傅蔡孟芬和郭明昌，宜手作說，6月初參加布袋生產者之旅，吃到他們美味自製麵包糕點，對他們夫妻倆認真、善良、實在、純樸印象非常深刻，原在台南工作的他們，幾年前回故鄉，將烘焙專長貢獻家鄉，他們平常除網路接單，也會在雲嘉南某些夜市擺攤擴展自己的生意，逛夜市有看到他們的話，請給他們加油打氣。

縣府漁業科長張建成說，遇見烏魚子與蛋黃酥神奇融合，驚為天人的好滋味，外皮酥香，豆沙細緻不甜膩，烏魚子香氣四溢。

郭明昌民雄農工食品科、蔡孟芬東石高中食品科畢業，郭明昌說，他們夫妻先在台南開店，後回妻子布袋娘家開店，店名「村上桃貴」常被誤為日本人名字，事實上是用他爺爺及大舅子名字命名。

他用布袋嘴文化協會理事長邱經堯邱家兄弟烏魚子，在地洲南鹽場霜鹽，德國AOC天然奶油、日本鳥越製粉、嚴選烏豆沙等食材，製成烏金蛋黃酥，除開店也跑夜市擺攤，「烏金蛋黃酥」受客人歡迎，可上臉書「村上桃貴」查看。

嘉義縣布袋鎮年輕烘焙師傅郭明昌(右)用布袋嘴文化協會理事長邱經堯(左)邱家兄弟烏魚子，製成「烏金蛋黃酥」。圖／張建成提供
嘉義縣布袋鎮年輕烘焙師傅郭明昌(右)用布袋嘴文化協會理事長邱經堯(左)邱家兄弟烏魚子，製成「烏金蛋黃酥」。圖／張建成提供
嘉義縣布袋鎮一對年輕烘焙師傅夫婦郭明昌、蔡孟芬，花2個月用在地邱家兄弟無毒水產育成中心烏魚子當食材，加上進口德國奶油等食材，製成「烏金蛋黃酥」。圖／郭明昌提供
嘉義縣布袋鎮一對年輕烘焙師傅夫婦郭明昌、蔡孟芬，花2個月用在地邱家兄弟無毒水產育成中心烏魚子當食材，加上進口德國奶油等食材，製成「烏金蛋黃酥」。圖／郭明昌提供

蛋黃酥 夜市 日本

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