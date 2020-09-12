反美萊豬進口 國民黨台南市議員新營市場連署

台南市議員蔡育輝主辦的第一場反對含萊克多巴胺的美豬進口的公投連署，今天上午在新營第一市場入口、新營農會延平分部前舉行，蔡育輝、方一峰及張世賢議員助理、國民黨台南市黨部主委莊占魁呼籲鄉親共同站出來捍衛我們自己的健康。

蔡英文總統宣布開放美豬全豬進口，各界質疑引起食安重大危機，蔡育輝除企議會要求黃偉哲市長應堅守他於2016年提案通過的「台南市食品安全管理自治條例」第11條之1修正案，南市肉類及其加工品零檢出瘦肉精之外，今天上午也與國民黨台南市黨部共同發起禁止美豬全豬進口的公投連署。

蔡育輝表示，他位於新營區三民路第三市場對面的服務處亦開放接受鄉親參與連署，請所有想要連署公投的民眾都能來填寫資料。

蔡育輝指出，過去民進黨在野時反對美豬進口，也強調過瘦肉精的危害情形，如今執政卻放棄為國人健康把關的原則，實在讓人失望，所以現在只能靠大家自己站出來，展現民意的力量反對瘦肉精，來捍衛自己和家人的健康。