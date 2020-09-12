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駕駛人注意！中山高台南永康路段14至16日夜間封閉施工

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中山高台南永康路段14日至16日夜間封閉施工，警方建議替代路線。記者周宗禎／翻攝
中山高台南永康路段14日至16日夜間封閉施工，警方建議替代路線。記者周宗禎／翻攝

警方上午表示，國道1號中山高台南系統至永康交流道南下路段，14日至16日夜間封閉施工，呼籲用路人提早因應改道行駛。

中山高因「臺南都會區北外環道路第3期新建工程」，鋼箱梁免拆模板及防護底板安裝作業，預計9月14日至16日，每晚10點到隔天清晨6點，封閉台南系統交流道至永康交流道南下路段。轄區永康警分局表示，已規畫勤務交通管制，期間針對永康交流道及改道路線沿線加強交通疏導與路況監控。

警方建議改道路線：國道1號南行→台南系統交流道→國道8號東行→新巿交流道南科聯絡道→新港社大道→臺1線道→國道1號永康交流道南行。

永康分局指出，交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，車輛行經管制區域請減速慢行，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警指揮手勢循序行進；另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空，並再次呼籲行經路口務必禮讓行人；為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。警方也將隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，即時路況供人車參考。

國道 替代道路

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