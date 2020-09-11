影／網紅看過來！橫跨5棟建築牆面 台南大目降彩繪牆超好拍

長榮大學管理學院執行教育部USR計畫打造台南「社創矽谷」，投入台南市新化歷史街區大目降彩繪牆重新開刷藝術行動，由管理學院和美術學院攜手，20多名書畫系和美術系學生，以一個月時間重新粉刷，橫跨5棟建築物牆面的巨幅作品終於完工，今天下午舉行完工啟用儀式，繽紛色彩令人眼睛為之一亮，可望成為最新打卡景點。

台南市城市文化協會理事長王榮森、長榮大學管理學院院長林傑毓、美術學院院長王源東、新化區長吳金喜、專任助理王藝霖及蟋蟀達人謝爵安等人共同為大目降彩繪牆完工啟用，計畫共同主持人長榮大學創新應用管理學系助理教授劉嘉麒表示，主要分成兩大主題，一是新化五寶，一是歷史自然景點區。

長榮大學藝術行動進行新化歷史街區彩繪牆面，位在新化武德殿與新化老街中間，包含5棟建築，長度超過50公尺，高度達14公尺，新化五寶（竹筍、地瓜、鳳梨、橄欖、胡麻）結合新化牛墟及鎮花扶桑花等，歷史自然街區是重現大目降廣場原址的新化郡役所（已拆除），以及虎頭埤吊橋及鬥蟋蟀等，採用紅色及大片藍與綠等自然山林色系，呈現繽紛色彩。

台南市城市文化協會理事長、大目降文化園區志工大隊長王榮森表示，台南新化歷史街區的大樓彩繪繬，在2012年曾獲「魅色台灣」計畫全國第一，當年是因舊新化警分局拆除後，後方5、6棟民宅的大片牆壁裸露，擔心變成「廣告牆」成為歷史街區景觀殺手。舊新化警分局是日治時期「新化郡役所」，在大樓建築拆除後，以彩繪牆面喚起地方記憶，也串連巴洛克建築風格的新化老街及歷史建築武德殿。