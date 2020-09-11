時代陳椒華質疑官員誤導檢方辦案 南市環保：非能左右

立委陳椒華今天在記者會指出，台南市環保局曾誤導檢察官辦案，指爐渣是再利用的粒料，呼籲檢調及市長黃偉哲徹查到底。南市環保局回應，未誤導檢察官辦案，並強調，不論處分對象是誰，一律依法辦理。

陳椒華今天偕同黨台南市議員林易瑩，以及台南市學甲區慈福里里長李新進在台北舉行記者會，抨擊台南市府對學甲爐碴案態度消極，以及質疑環保局人員之前出庭作證，稱爐渣可回填工業地，並未違法，是誤導檢察官。

台南市環保局回應指出，南市府對於爐渣堆置案以盡速完成清理為首要目標，全案本案已進入司法程序，若郭姓負責人經偵辦結果有因為違法行為而獲利情況，一定追繳不法利得。

對於被批誤導辦案瀆職一事，環保局強調，2016年相關人員出庭作證，所做的證詞僅陳述當時稽查的結果與事實，並未誤導檢察官辦案。檢察官綜合廢棄物清理法及爐渣再利管理方式等相關法令規定，依權責認定是否構成起訴要件，最終係由檢察官自行判定，非環保局能左右。

台南市環保局表示，記者會中指學甲工業區尚有土地遭埋爐渣，但根據105年度台南地方法院檢查署不起訴處分書記載，工業區中所填放的為級配粒料，並非爐渣事業廢棄物，倘若有具體新事證，環保局將會同市府相關權管單位調查，並和經濟部工業局釐清業者填埋及建廠時間，以認定土地運用方式是否符合規定。