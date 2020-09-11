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桃園結義到嘉義 鄭文燦翁章梁相見歡

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
桃園市長鄭文燦（左三）參訪新港鄉奉天宮，由縣長翁章梁（左二）、奉天宮董事長何達煌（右三）、副董事長林秀琴、副議長陳怡岳、新港鄉長林茂盛、議員葉孟龍陪同，參拜媽祖後致詞。記者魯永明／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）參訪新港鄉奉天宮，由縣長翁章梁（左二）、奉天宮董事長何達煌（右三）、副董事長林秀琴、副議長陳怡岳、新港鄉長林茂盛、議員葉孟龍陪同，參拜媽祖後致詞。記者魯永明／攝影

桃園市長鄭文燦下午參訪嘉義縣新港鄉板陶窯藝術村及奉天宮，與鄭同為學運夥伴的縣長翁章梁全程陪同，鄭說，「交趾陶剪黏藝術讓我大開眼界，可與公共藝術結合」；翁說，「鄭市長到訪，彼此拉抬兩地觀光，今後兩地小學生加強城鄉互訪交流」。

鄭文燦說，嘉義是交趾陶故鄉，台灣許多大廟，包括桃園大廟在內，交趾陶剪黏藝術幾乎都出自嘉義藝師，板陶窯展現傳統交趾陶剪黏藝術與創新手法，提高價值，他住桃園，小時候在馬賽克工廠工作，受鶯歌陶瓷藝術薰陶長大，到板陶窯「大開眼界」。

新港是交趾陶重鎮，板陶窯工藝園區是陳忠正為推廣交趾陶剪黏工藝成立，收藏許多剪黏與交趾陶作品，設體驗工坊，讓人體驗馬賽克拼貼及陶偶彩繪等，陳忠正及交趾陶與剪黏大師謝東哲為鄭文燦導覽解說，鄭文燦、翁章梁在陶瓷盤上簽名紀念。

鄭接著到奉天宮，由甫4連任董事長何達煌、副董事長林秀琴、副議長陳怡岳、新港鄉長林茂盛、議員葉孟龍陪同，參拜媽祖，他說，奉天宮供奉開台媽祖，新港是台灣歷史文化起點，也是社造及交趾陶發源地，地位重要，桃園三結義到嘉義，帶動兩地民眾交往。

鄭文燦說，他和翁章梁學生時代就在一起打拚，他當過新聞局長，翁當過農委會副主委，縣市長雖差一屆，他讚賞翁在長照、教育、觀光及產業成績亮眼，「翁將是下一輪五星縣市」。

翁章梁稱讚鄭文燦高人氣，施政高滿意度，因著鄭市長到訪，彼此拉抬觀光，未來嘉縣與桃園小學生加強城鄉交流，增加彼此認識。

桃園市長鄭文燦（左二）由縣長翁章梁（右二）陪同參訪嘉義縣新港鄉板陶窯藝術村。記者魯永明／攝影
桃園市長鄭文燦（左二）由縣長翁章梁（右二）陪同參訪嘉義縣新港鄉板陶窯藝術村。記者魯永明／攝影
桃園市長鄭文燦（右二）由縣長翁章梁（右）陪同參訪嘉義縣新港鄉板陶窯藝術村。記者魯永明／攝影
桃園市長鄭文燦（右二）由縣長翁章梁（右）陪同參訪嘉義縣新港鄉板陶窯藝術村。記者魯永明／攝影

交趾陶 鄭文燦 翁章梁

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