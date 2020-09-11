85歲阿嬤守寡59年捐千萬成立基金會 助528名單親媽媽

「只要走的動、我會繼續支持單親媽媽！」85歲的陳楊麗蓉阿嬤，年輕時因丈夫病逝，她獨力扶養2名年幼女兒長大，經營屋瓦工廠並捐助成立基金會幫助單親婦女；今天她邀請家扶中心推選的20名單親媽媽，贈送每人3萬元紅包，鼓勵她們面對人生，當單親媽媽與阿嬤相擁時，都忍不住落下淚來。

陳楊麗蓉阿嬤26歲開始，獨力扶養2名年幼女兒，當年她曾受盡嘲諷、無法獨自照顧幼女，但麗蓉阿嬤堅持用自己力量走出困境，她開始銷售屋瓦，適逢民國53年白河大地震後，屋瓦業大發利市，麗蓉阿嬤不僅沒漲價，反降價售瓦，甚至免費提供貧困家庭，讓她的屋瓦工廠有了好口碑。

家境獲改善後，麗蓉阿嬤決定幫助與她同樣遭遇的婦女，13年前捐1000萬元，成立「寒梅社會福利慈善事業基金會」，不僅幫助單親媽媽，也鼓勵善行義舉。

寒梅基金會執行長周明泉指出，麗蓉阿嬤勤儉持家，天氣炎熱時連電風扇都捨不得開，卻願意持續行善幫助有相同遭遇的單親媽媽們，至今49年不曾間斷，已幫助528名單親媽媽，每年丈夫忌日隔天，她將悲傷情緒轉化為祝福他人的力量，提供慰問金給喪偶的單親媽媽們，鼓勵度過人生的難關、成為學習典範。