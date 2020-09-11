走遍大街小巷叫賣近半世紀 88歲豆花伯養活祖孫3口

台南市永康區88歲王姓老人賣豆花近半世紀，靠著豆花拉拔孩子長大，向來低調與世無爭，直到不久前有婦人嫌豆花一杯20元太貴，殺價不成揚長而去，網友替他打抱不平，頓時「豆花伯」成了網友關切對象。

王老先生每天清晨4點多就要準備好黃豆，做好豆花將近7點出門，因年紀大了每天只能做40幾杯、賣將近900元，月收入低於基本工資，老人家不以為意，聽到大家關切，感受不出明顯情緒。他表示沒手機上網不知道狀況，「就是有人嫌貴不買而已啊，其實也無所謂」，日子還不是這樣一天一天過，不會有什麼變化，盡量就好。

「豆花伯」說，當天是有婦人出價一杯15元，他不同意後說「那3杯50元」，88歲老人家堅持20元，不買拉倒，後來遇到買的人問才說，沒想到會引來市長與各方關心。

他說，豆花從一碗5角，1元、兩元、3元、5元、10元一路賣到20元已經40多年，做法都沒變當然是古早味。以前體力好時上午賣熱豆花下午賣冷豆花，現在年紀大了連牙齒都掉光，一天只賣40多杯，從住處往永康中華路，通常一個多小時就賣光，要多買也沒有，所以那個婦人不買真的也無所謂。

「只是昨天一早還沒出門，就有警察帶著幾個人先上門，要他「今天別出門了」。 王老先生起先以為出了什麼事，一問才知市長等一下會來，要來替他加油打氣、品嘗豆花。

他說，國小「讀日本書」在空襲中度過，沒一技之長，長大幫忙有錢人照顧8分大果園，月薪600元一直做到1500元。

後來向一名廣東汕頭人學作豆花，起先挑擔，20多年前一個賣雞蛋冰的不賣了，推車給了他，用到現在；他拉拔孩子3個長大各有事業工作，後來長子過世，長孫還與他和老伴同住，因一直待業，他還要負責3口人生活費， 就是做一天算一天，雖然有時候會覺得累但至少生活很自由，感謝市長說他做的豆花好吃、也謝謝大家關心。 豆花伯說他年紀大了現在每天只用一大杯黃豆做約45杯豆花。記者周宗禎／攝影