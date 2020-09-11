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台東販售醫用口罩 衛生局：均為中央配送保證台灣制
近來非法口罩橫行，造成人心惶惶，食品藥物管理署昨發布17日起「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」規定標示須為「MD」及「Made In Taiwan」，台東縣衛生局表示，全縣販售口罩均為中央配送，民眾可放心購買。
衛生局食品藥政科長李雅菁指出，由於台東沒有口罩製造廠，全縣45家藥局及16個鄉鎮市衛生所口罩貨源，均由中央衛福部統一配送國家隊製造的口罩，目前縣內還未查獲合法生產未標示的口罩，所有沒有回收的問題。
李雅菁表示，自上星期混充口罩事件爆發後，衛生局配合中央展開清查，並要求藥師公會和衛生所逐一開箱檢查，3次的清查並未發現混充口罩，一旦發現有混充品立即通報，因此，民眾可以安心購買。
台東縣藥師公會理事長廖秀玲表示，目前藥局販售的平面式醫用口罩均有標示「MD」或「Made In Taiwan」的字樣，而且郵局將口罩送到藥局後，第一時間就先開封檢視每一片口罩，確認沒有問題再裝入紙袋販售給民眾，同時民眾購買時，也會當場清點確認。
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