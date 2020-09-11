台東販售醫用口罩 衛生局：均為中央配送保證台灣制

近來非法口罩橫行，造成人心惶惶，食品藥物管理署昨發布17日起「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」規定標示須為「MD」及「Made In Taiwan」，台東縣衛生局表示，全縣販售口罩均為中央配送，民眾可放心購買。

衛生局食品藥政科長李雅菁指出，由於台東沒有口罩製造廠，全縣45家藥局及16個鄉鎮市衛生所口罩貨源，均由中央衛福部統一配送國家隊製造的口罩，目前縣內還未查獲合法生產未標示的口罩，所有沒有回收的問題。

李雅菁表示，自上星期混充口罩事件爆發後，衛生局配合中央展開清查，並要求藥師公會和衛生所逐一開箱檢查，3次的清查並未發現混充口罩，一旦發現有混充品立即通報，因此，民眾可以安心購買。