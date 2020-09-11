營養午餐漲價？ 南市：持續以實惠合理價格供餐

台南市教育局為精進學校營養午餐品質，持續推動校園午餐三心（星）政策「食材把關有信心、行政整合最貼心、綠能永續最有心」，局長鄭新輝今天強調，未來不僅只用國產肉品，且持續以實惠合理的價格供餐，降低家長及學生成本負擔。

鄭新輝說，校園食安是台南市的施政重點，市長黃偉哲也不斷提示，學校午餐務必讓孩子吃得安心、家長放心。他說，台南市推動學校午餐中央廚房化，透過校際合作，以「共享經濟」概念整合學校午餐供應，提升學校午餐辦理效能，統計109學年度全市國中小自辦午餐學校 （含受供應學校）比率9成以上，並由教師及營養師負責菜單開立、採購食材等工作。

他表示，南市農產豐富，食材採購頻率平均每兩周1次，因此可以依照時令挑選當季食材，多元變化菜色內容。透過學校努力控制管銷成本，以108學年度為例，統計有5成以上午餐收費未達最高門檻。

鄭新輝強調，控制學校營養午餐營運成本固然重要，但是如何控管品質，也很重要。南市率先制定「學校午餐標準作業流程及流程圖」，將午餐供應流程標準化；同時，逐年逐步更新學校午餐廚房設備，改善午餐作業環境，提升學校午餐供應品質，讓學生安心用餐。

除了吃得安心，學校午餐時光未來會融入「餐前5分鐘」教育方案，讓每位學生以餐前5分鐘的教育內容，達到飲食知識累積，達到潛移默化效果；並引導學生嘗試吃、常常吃到喜歡吃，除認識健康知識，也落實「聰明選，快樂吃」，健康長大。