中秋文旦義賣慘兮兮 社福團體：剩2周卻賣不到3成

上半年度受新冠肺炎疫情影響，社福團體普遍捐款大減，未料，下半年度募款活動多，排擠部分團體捐助，中秋文旦義賣買氣差。創世基金會台南分院指出，以往中秋文旦禮盒約能售出1200盒以上，但今年距離中秋節僅剩2周，卻只賣出300多盒，「公司行號送禮都送得差不多了，銷量不到3成」，詢問許多單位，都說已認購其他家禮盒。

創世基金會台南分院因中秋義賣文旦禮盒銷量不佳，今天特別邀請阿基師用柚子入菜，推廣文旦禮盒義賣來幫助植物人。阿基師說，麻豆文旦品質佳，香氣濃，肉軟嫩，台灣的農產品需要台灣人支持，希望大家在品嘗香甜多汁的文旦之際，也能同時幫助弱勢，為中秋佳節更添意義。

台南分院長孫淑媛表示，李明彥文旦果園認同創世服務理念，已連續6年支持創世植物人服務，今年提供5斤裝與10斤裝老欉文旦禮盒義賣，分別為420、750元；另有伊莎貝爾月餅和藝人黃小柔的牛軋糖禮盒義賣，盼各界發揮愛心，用行動支持植物人常年服務。愛心專線（06）2601655柚飄香小組。

華山基金會目前也只賣出2成文旦禮盒，甚至過去有配合發傳單的學校也因近期募款單位多，暫停協助宣傳華山的義賣活動，且也不敢鼓勵學生、家長捐發票，上下半年的公益基金都減少。基金會表示，今年文旦禮盒一箱10斤，含運750元，若想購買可電洽（06）2520940。