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女子買大量口罩發現無鋼印 致電廠商沒人接 結局變這樣
雲林縣莿桐鄉一名蔡姓女子因擔心新冠肺炎疫情升溫，近日向彰化一家口罩製造工廠購買75盒醫用口罩備存，但看到台製口罩連環爆出混充問題後，趕緊將口罩開箱檢查，未料口罩本體無鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」字樣，昨天連忙聯繫廠商欲退貨，但撥了數十通電話都未接通，今天上午廠商和蔡女連繫，馬上到雲林帶走所有口罩，並退錢給蔡女。
縣議員邱世文昨天接獲蔡女陳情表示，她發現最近採買的口罩沒有鋼印，擔心混充中國製，已先致電給口罩工廠欲辦退貨，但打了數十通電話都未接通，求助無門之下，只好向民意代表反映，希望能協助處理。
邱世文表示，獲報後他馬上聯絡衛生局，準備查明該批口罩是否合格，不過今天上午廠商與蔡女聯繫上後，已隨即到雲林把3750片口罩帶走；而原定查明後要召開的說明會也臨時取消。
邱世文提醒，民眾購買醫用口罩時，務必檢查外盒的醫療器材許可證字號，以及口罩本體的鋼印，才不會因小失大。
衛生局表示，中央10日公布新的口罩輸入許可要點，9月16日起進口的醫用或非醫用口罩，均要申請輸入許可，並要求進口人每周回報流向；9月17日起，台製的醫用口罩均要有台灣製造及醫用標示才能販售，口罩本體也要有「MD」、「Made In Taiwan」鋼印標示。
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