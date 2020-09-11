快訊

首位染疫產婦 剛出生小寶寶成「國內最幼居家隔離者」

史上最大國會弊案 李恆隆今獲1000萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市購物節汽車、gogoro得主抽出 70天共消費2.3億

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市購物節今天抽獎，市長黃敏惠(中)，頒發獎金給購物節破1.5億和2億的幸運登錄者。記者卜敏正／攝影
嘉義市購物節今天抽獎，市長黃敏惠(中)，頒發獎金給購物節破1.5億和2億的幸運登錄者。記者卜敏正／攝影

2020嘉義市購物節，活動至8月31日圓滿落幕，今天由嘉義市長黃敏惠現場直播，抽出汽、機車等獎項，首獎價值約60萬元汽車得主為「詹O榮」，gogoro電動機車為「范O宜貞」， iPhone手機「王O瑞」， Dyson吸塵器得主「洪O英」， 同時還抽出316個好禮，所有得獎名單公佈在2020嘉義市購物節粉絲專頁。

嘉義市長黃敏惠抽獎前，先贈送消費金破1.5億與2億的幸運登錄者趙小姐與章小姐，各得萬元現金紅包，並感謝2人到嘉義市消費。

黃敏惠表示，這次購物節消費滿1億元得主是嘉義市民，滿1.5億元得主則住嘉義縣水上鄉，消費滿2億元得主則是雲林的朋友，由此看得出來嘉義市真的是雲嘉嘉消費中心。

嘉義市政府表示，購物節期間共70天，除「住宿特約旅館專案房型送600元嘉遊金」活動廣泛接獲各地民眾詢問，單筆消費滿600元即可參加的「發票登錄抽獎」活動，登錄資料更是湧入不斷，登錄累計金額也隨之飛快攀升，在8月下旬接連突破1億、1.5億和2億元里程碑，總登入金額約2.3億元。

嘉義市購物節得獎名單。記者卜敏正／攝影
嘉義市購物節得獎名單。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

歡送入伍含有接觸史役男 市府：黃敏惠全程戴口罩

天下雜誌滿意度高 黃敏惠：共創嘉義光榮感

蘇貞昌食安喊話 黃敏惠：捍衛人民健康立場一致

嘉市嘉北幼兒園今開園 多校仍有名額明年再增76名額

相關新聞

女子買大量口罩發現無鋼印 致電廠商沒人接 結局變這樣

雲林縣莿桐鄉一名蔡姓女子因擔心新冠肺炎疫情升溫，近日向彰化一家口罩製造工廠購買75盒醫用口罩備存，但看到台製口罩連環爆出...

大士爺火化升天！ 民雄鄉大士爺祭典最高潮逾萬人湧入

農曆鬼月接近尾聲！嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭昨晚最後一夜，舉行「火化升天」儀式，家家戶戶設香案祭拜，廟旁廣場供桌，擺滿琳瑯...

秋季限定夢幻美景！阿里山頂石棹琉璃光美景吸睛

秋節連假將近，嘉義縣阿里山公路上竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定特殊美景，文化觀光局行銷琉璃光景點，吸引遊客上山，賞景...

立委續追學甲爐碴案 要求檢調及台南市府徹查

有網友日前爆料台南市學甲區有農地遭爐碴廢棄物回填，引發外界關注。時力立委陳椒華今天在記者會指出，台南市政府環保局曾誤導檢...

嘉義市購物節汽車、gogoro得主抽出 70天共消費2.3億

2020嘉義市購物節，活動至8月31日圓滿落幕，今天由嘉義市長黃敏惠現場直播，抽出汽、機車等獎項，首獎價值約60萬元汽車...

兼顧臨停需求！台南將35處禁停紅線改畫可臨停黃線

台南市區多數道路狹窄，不容易設置路邊停車格位，為了兼顧臨時停車需求較高的區域，台南市交通局優先針對中西、東、安平等3區，...

醫用口罩印MIT防偽 黃偉哲：確保回收期間不會出現短口

食藥署要回收口罩，9月17號之後要印上MADE IN TAIWAN的鋼印，地方政府的人力財力能否應付？台南市長黃偉哲今天...

文旦跨境直送香港今啟動 陳吉仲：電商業績年底破10億

農委會主委陳吉仲今天到台南市麻豆區農會出席「文旦跨境送新鮮到你家」跨境生鮮電商啟運記者會，農委會國際處與國內電商合作，將...

嘉義市2公園遊戲場改善 要聽4歲到12歲幼童建議

嘉義市政府建設處將辦雲嘉第一次「公園遊戲工作坊」，邀請60名4至7歲、7至12歲小朋友，以現場畫、動手做遊具方式，表達「...

88歲豆花伯被棄單 黃偉哲買下所有豆花的背後用意...

台南市永康區一名高齡88歲的豆花伯被客人惡意棄單，台南市長黃偉哲得知此事後，昨天特別去替豆花伯加油打氣，吃起了豆花，隨後...

教過3位總統學生 大法官蘇俊雄台南六甲名人故居掛牌

台南市政府今天到六甲區已故大法官蘇俊雄故居舉行掛牌儀式，蘇俊雄妻子蘇余美津和兒子蘇彥圖、女兒蘇裕玲均出席，市長黃偉哲推崇...

影／雲林良品啟航 精緻文旦首度外銷新加坡

「雲林良品新啟航」享譽秋節名品盛名的大斗六地區文旦，今年因疫情影響進出口貿易，造成原本的外銷市場停滯。長期駐馬的台灣青年...

熱門新聞

永康88歲豆花伯遭惡劣棄單 黃偉哲買光豆花請客

23歲新北幸運兒 苗栗住民宿抽中百萬休旅車

88歲豆花伯被棄單 黃偉哲買下所有豆花的背後用意...

南鐵工程剩1戶拒遷 中工處：若溝通不成強制拆除

禍不單行！北市仁德公園蛇影幢幢 公園處人員遭蛇咬、蜜蜂螫

大智路通車 台中車站前後站貫通不再繞路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。