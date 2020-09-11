嘉義市購物節汽車、gogoro得主抽出 70天共消費2.3億

2020嘉義市購物節，活動至8月31日圓滿落幕，今天由嘉義市長黃敏惠現場直播，抽出汽、機車等獎項，首獎價值約60萬元汽車得主為「詹O榮」，gogoro電動機車為「范O宜貞」， iPhone手機「王O瑞」， Dyson吸塵器得主「洪O英」， 同時還抽出316個好禮，所有得獎名單公佈在2020嘉義市購物節粉絲專頁。

嘉義市長黃敏惠抽獎前，先贈送消費金破1.5億與2億的幸運登錄者趙小姐與章小姐，各得萬元現金紅包，並感謝2人到嘉義市消費。

黃敏惠表示，這次購物節消費滿1億元得主是嘉義市民，滿1.5億元得主則住嘉義縣水上鄉，消費滿2億元得主則是雲林的朋友，由此看得出來嘉義市真的是雲嘉嘉消費中心。