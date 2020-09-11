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嘉義市購物節汽車、gogoro得主抽出 70天共消費2.3億
2020嘉義市購物節，活動至8月31日圓滿落幕，今天由嘉義市長黃敏惠現場直播，抽出汽、機車等獎項，首獎價值約60萬元汽車得主為「詹O榮」，gogoro電動機車為「范O宜貞」， iPhone手機「王O瑞」， Dyson吸塵器得主「洪O英」， 同時還抽出316個好禮，所有得獎名單公佈在2020嘉義市購物節粉絲專頁。
嘉義市長黃敏惠抽獎前，先贈送消費金破1.5億與2億的幸運登錄者趙小姐與章小姐，各得萬元現金紅包，並感謝2人到嘉義市消費。
黃敏惠表示，這次購物節消費滿1億元得主是嘉義市民，滿1.5億元得主則住嘉義縣水上鄉，消費滿2億元得主則是雲林的朋友，由此看得出來嘉義市真的是雲嘉嘉消費中心。
嘉義市政府表示，購物節期間共70天，除「住宿特約旅館專案房型送600元嘉遊金」活動廣泛接獲各地民眾詢問，單筆消費滿600元即可參加的「發票登錄抽獎」活動，登錄資料更是湧入不斷，登錄累計金額也隨之飛快攀升，在8月下旬接連突破1億、1.5億和2億元里程碑，總登入金額約2.3億元。
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