兼顧臨停需求！台南將35處禁停紅線改畫可臨停黃線

台南市區多數道路狹窄，不容易設置路邊停車格位，為了兼顧臨時停車需求較高的區域，台南市交通局優先針對中西、東、安平等3區，將35處路段從禁停紅線調整為可臨停3分鐘的黃線，同時也呼籲民眾遵守黃線臨停規定，以免受罰。

交通局長王銘德表示，市府盤點中西區、東區、安平區，在學校、觀光景點、醫療機構、金融機構、旅宿業、加油站、商圈、市場等臨停需求較大，因此將部分路段的禁停紅線調整為黃線，以滿足民眾臨時上下客貨的需要。

停管處長黃俊傑指出，此次共調整35處路段，將近2900公尺的紅線改為黃線，約相當於500席小客車臨停空間。依據道路交通管理處罰條例規定，畫設黃線的路段，臨停時間以3分鐘為限，車輛須緊靠路肩右側並保持立即行駛狀態，可供上、下客與裝卸物品需求，後續將視調整成效，評估擴大到北區、南區及永康區，提供民眾方便安全的臨停空間。