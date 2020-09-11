聽新聞
test
0:00 / 0:00
兼顧臨停需求！台南將35處禁停紅線改畫可臨停黃線
台南市區多數道路狹窄，不容易設置路邊停車格位，為了兼顧臨時停車需求較高的區域，台南市交通局優先針對中西、東、安平等3區，將35處路段從禁停紅線調整為可臨停3分鐘的黃線，同時也呼籲民眾遵守黃線臨停規定，以免受罰。
交通局長王銘德表示，市府盤點中西區、東區、安平區，在學校、觀光景點、醫療機構、金融機構、旅宿業、加油站、商圈、市場等臨停需求較大，因此將部分路段的禁停紅線調整為黃線，以滿足民眾臨時上下客貨的需要。
停管處長黃俊傑指出，此次共調整35處路段，將近2900公尺的紅線改為黃線，約相當於500席小客車臨停空間。依據道路交通管理處罰條例規定，畫設黃線的路段，臨停時間以3分鐘為限，車輛須緊靠路肩右側並保持立即行駛狀態，可供上、下客與裝卸物品需求，後續將視調整成效，評估擴大到北區、南區及永康區，提供民眾方便安全的臨停空間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言