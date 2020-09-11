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醫用口罩印MIT防偽 黃偉哲：確保回收期間不會出現短口

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天受訪時表示，食藥署回收未印有MIT醫用口罩，會確保台南不會出現供貨缺口。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天受訪時表示，食藥署回收未印有MIT醫用口罩，會確保台南不會出現供貨缺口。記者吳淑玲／攝影

食藥署要回收口罩，9月17號之後要印上MADE IN TAIWAN的鋼印，地方政府的人力財力能否應付？台南市長黃偉哲今天表示，食藥署所說的是口罩國家隊所供應的實名制口罩的通路，至於其他的通路並不是在規範裡面，要確保實名制的口罩通路一定是口罩國家隊出來的，一定是台灣製造的，不能有外國或外地製造的非MIT的口罩，流入實名制的通路。

至於非實名制的通路，譬如說，工業用的口罩或一般用的口罩、非醫療用的口罩，事實上，依照目前的法規是可以從外地進口，9月17號食藥署的規定，只是為了確保國人從實名制口罩得到的醫療用口罩，對民眾是有保護力，跟原來的這個部分是不相背的。

黃偉哲說，從9月17日以後，國家口罩隊增加的一道程序，就是印上MIT的這個鋼印，因必須要有時間，所以從9月17日以後，才有辦法在實名制的通路完全完成這樣的一個部件。

至於回收的人力，實名制口罩的配銷管道，除了衛生所、政府機構，還有藥局，回收也是從這個管道回收，因此，民眾如果要退換貨或者是要從實名制的通路來購買印有MIT的口罩，相信就是能夠循這個通路來購買。

至於如果增加的額外的行政的費用，包括這個人工費用，市政府會來補助藥師公會，從藥局的管道來做回收。

在回收期間，會不會擔心有缺口發生？黃偉哲說，力求不要造成，力求無縫接軌，不要造成任何民眾買不到實名制口罩的狀況，會在9月17日之前就跟各通路跟各藥局還有口罩國家隊，確保這個供應供貨接得上來，那如果有任何接不上來或是來不及印鋼印的，也要確保這個口罩是確實從口罩國家隊的工廠出來。

口罩 實名制 黃偉哲

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