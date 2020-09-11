文旦跨境直送香港今啟動 陳吉仲：電商業績年底破10億

農委會主委陳吉仲今天到台南市麻豆區農會出席「文旦跨境送新鮮到你家」跨境生鮮電商啟運記者會，農委會國際處與國內電商合作，將台南新鮮文旦直接宅配到新加坡、香港及澳門等海外消費者家中，開啟海外直銷新契機，第一批超過1200多名香港民眾訂購5公噸的麻豆文旦，約4至5天就可以送達消費者家中。

陳吉仲表示，今年老天爺照顧風調雨順，10大文旦產區品質好，且產期錯開不一樣，文旦價格都不錯，麻豆產區文旦已賣7、8成，接著是斗六、新北、宜蘭冬山、花蓮瑞穗等地文旦也將上市，今年外銷目標5000噸，在疫情中比去年成長，但能賣到6、7000噸更好。

陳吉仲說，文旦要如何出去，透過跨境電商平台，香港和澳門消費者，可以訂購文旦，首批今天晚上就會從高雄港出發，後天就可以到香港，很好的外銷策略。年疫情透過全台60家電商平台，60多萬個國內外消費者上平台 ，賣農產品業績達6億到年底可以破10億，對農民是非常大的效益。

台南市長黃偉哲表示，台南文旦的產量占全國最多，超前部署把內外銷通路布得越廣越好，透過電商和農會的產銷合作，讓優質的台南文旦能夠持續發光發熱，尤其今年台南文旦的銷售非常暢旺，人家說「頂港有名聲」，現在是星港澳、加拿大多倫多、日本也出名，希望將來台南文旦會越銷越好，對柚農的收入也能有非常好的保障。