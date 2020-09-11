嘉義市2公園遊戲場改善 要聽4歲到12歲幼童建議

嘉義市政府建設處將辦雲嘉第一次「公園遊戲工作坊」，邀請60名4至7歲、7至12歲小朋友，以現場畫、動手做遊具方式，表達「想要什麼樣的遊戲場」，作為中正公園、北香湖公園全齡遊戲場規畫基礎。

建設處表示，以往公園遊戲場都是完成基礎設計之後以說明會的方式邀請里民共同討論，現在市府首創雲嘉地區之先，明天上午在博愛國小，邀請「主要玩家」4至12歲小朋友，以親手做、現場玩的方式，創造遊樂場藍圖，讓設計公司基礎設計前，從中發掘真正符合嘉義市孩子喜好，與爸媽祖父母教養習慣，設計最貼心最好玩的全齡遊樂場。

建設處陳光興處長表示，嘉義市公園多，遊戲場更是爸媽、祖父母帶小孩歡樂放電最佳場地，這次希望在設計初先讓孩子們表達「自己想要怎麼玩」，讓遊樂場「真正是孩子想要的」，因此特別改變傳統做法，號召大小朋友聚在一起，一起玩、一起腦力激盪、一起講出期待與需要注意的地方，以設計符合市民需求的全齡遊戲場。

嘉義市政府在議會支持下，109年通過中正公園遊戲場改善、北香湖公園入口改善預算2500萬元，市府辦理本次工作坊要讓「孩子們作主」，打造最有特色的中正公園、北香湖公園全齡遊戲場。

建設處表示，明天遊戲工作坊除收集孩子想法，也會提供意見單給到場的家長、議員提供意見，也歡迎市民提出公園遊具及相關建議給建設處，供設計單位參考。