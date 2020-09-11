88歲豆花伯被棄單 黃偉哲買下所有豆花的背後用意...

台南市永康區一名高齡88歲的豆花伯被客人惡意棄單，台南市長黃偉哲得知此事後，昨天特別去替豆花伯加油打氣，吃起了豆花，隨後還買下所有豆花，當各局處首長當市政會議的點心，他的用意是要提醒市府同仁要不忘小市民的故事、小市民的心聲。

「小時候的味道又出來了！」黃偉哲說，阿伯賣豆花已經4、50年了，日前被無良的消費者棄單，所以他昨天特地去找阿伯，並將昨天做的所有豆花買下來。黃偉哲貼心幫阿伯裝豆花，但聞到豆花香，忍不住就拿起來在現場吃，他說，這是純手工做的豆花，很像小時候的味道，有點焦焦的，就像吃飯要吃鍋巴。

黃偉哲說，豆花伯是每個在角落努力的小市民縮影，一碗只賣20元，最多賣40碗，一天僅賺800元，扣掉成本後，收入真的非常微薄，且家中只有他與太太兩人相依為命。

「買下所有豆花，讓他能趕快回家休息」，除此之外，黃偉哲認為，不僅藉此能讓市府同仁在開會的時候有點心吃，也可提醒同仁要為台南各角落的小市民努力打拚。