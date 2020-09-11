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美豬放寬進口 陳吉仲下週公布百億基金用途

中央社 / 台南11日電

因應美豬明年放寬進口，政府將推百億基金助養豬業，農委會主委陳吉仲今天表示，經過全台逾20場座談會，農委會預定下週完整公布基金用途。

陳吉仲上午在台南市麻豆區農會接受媒體聯訪時指出，經過全台逾20場座談會，百億基金用途已有八大方向，農委會預定下週做最後一次溝通，讓豬農接受後就可以完整公布。

陳吉仲表示，農委會將以白紙黑字確保百億基金的用途，只要訂出方案，就會將中長程計劃書送到行政院核定，依核定計劃書執行。農委會將編足新台幣100億元，相關預算也會送到立法院，讓程序非常完整。

至於中國國民黨將發起食安公投，陳吉仲說，以農委會角度，他希望專業歸專業，政治歸政治，食安若有疑慮，可透過清楚標示，讓消費者有完整選擇，大家要好好思考國家發展方向，但尊重國民黨的作法。

農委會 陳吉仲 食安

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