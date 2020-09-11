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影／雲林良品啟航 精緻文旦首度外銷新加坡

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（中）頒發雲林良品證書予斗六重光果園農主朱祐勳（右一）。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）頒發雲林良品證書予斗六重光果園農主朱祐勳（右一）。記者陳苡葳／攝影

「雲林良品新啟航」享譽秋節名品盛名的大斗六地區文旦，今年因疫情影響進出口貿易，造成原本的外銷市場停滯。長期駐馬的台灣青年洪振瑜因緣際會找到斗六重光果園，開啟斗六文旦合作的第一步，今天首度外銷981箱精緻文旦禮盒至新加坡，縣長張麗善親自為這批雲林良品封櫃，更期藉此開啟東南亞市場，扎根優質文旦的國際地位。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、雲林縣議員賴淑娞及斗六市農會總幹事張喬復，為一顆顆的「雲林綠寶石」裝箱、上櫃，總量達4782公斤的文旦禮盒，即將啟動一個貨櫃，運銷至新加坡。

張麗善表示，雲林文旦總種植面積約234公頃，年產量約5700公噸，斗六產區約182公頃，古坑約26.89公頃；縣府主力市場以內銷為主，也積極協助各農園及合作社開拓外銷市場；往年固定銷至大陸的訂單，今年受疫情波及卡關，不過仍受馬來西亞陳三捷蔬果供應公司青睞，主動來台找尋斗六文旦，準備引進新加坡。

陳三捷蔬果供應公司台灣代表洪振瑜說，今年4月因疫情返台駐點，正在找尋合適水果露出新加坡的他，考量新加坡市場僅有重達1公斤的大白柚，為了引進不同水果，前後下鄉到斗六數次，拜訪多位文旦農，最終選定斗六重光果園的文旦禮盒，開啟與在地農友的第一波合作。

洪振瑜表示，台灣農業偏向精緻農業，且新加坡消費力夠，為了呈現產地品質，特選重光果園每顆約16兩文旦裝箱，以禮盒形式出貨，預計在新加坡6個線上網路平台販售。

重光果園農主朱祐勳表示，今年因日照充足，文旦甜度大幅上升，此次進軍新加坡的文旦，每顆重量約600公克，且皆有產銷履歷；有信心以香軟Q彈，汁多甜美的文旦抓穩新加坡客群的心；此次合作也開啟其他蔬果的外銷機會，預計10、11月將再外銷椪柑及柳丁到東南亞市場，盼讓台灣市場更加穩定。

雲林縣長張麗善（右四）、副縣長謝淑亞（右二）及斗六市長林聖爵（左四）等人，為斗六重光果園的文旦禮盒封櫃，啟動外銷新加坡市場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右四）、副縣長謝淑亞（右二）及斗六市長林聖爵（左四）等人，為斗六重光果園的文旦禮盒封櫃，啟動外銷新加坡市場。記者陳苡葳／攝影
陳三捷蔬果供應公司台灣代表洪振瑜（右三）選定斗六重光果園的文旦禮盒外銷新加坡，開啟與在地農友的第一波合作。記者陳苡葳／攝影
陳三捷蔬果供應公司台灣代表洪振瑜（右三）選定斗六重光果園的文旦禮盒外銷新加坡，開啟與在地農友的第一波合作。記者陳苡葳／攝影

文旦 斗六 新加坡

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