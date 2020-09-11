大士爺火化升天！ 民雄鄉大士爺祭典最高潮逾萬人湧入

農曆鬼月接近尾聲！嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭昨晚最後一夜，舉行「火化升天」儀式，家家戶戶設香案祭拜，廟旁廣場供桌，擺滿琳瑯滿目供品，大士爺紙糊神尊由廟方、主祭者及成千上萬信徒，迎請到火化場火化升天，象徵為人間帶走災厄、祈禱平安，民眾紛紛拿手機、相機捕捉難得景象。

祭典直到凌晨1時許結束，昨晚祭典前，民雄下大雨，祭典時雨停了，大士爺是降臨民間消災祈福、降妖除魔，3天普度祭典結束後，紙糊大士爺神像連同其他山神、土地公等紙糊品，必須火化升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜。

深夜吉時一到，由縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒、議員林秀琴、林淑完、黃芳蘭、林于玲、大士爺廟董事長周漳炎、新港奉天宮何達煌共同和信徒祝禱完後，獅陣舞動，鑼鼓齊嗚，炮竹煙火沖天。

隊伍從廟口出發，由主祭者行過起駕火化典禮之後，大士爺紙糊神像便在火把的引領下，由成千上萬的信眾簇擁護駕，走向在國道1號民雄交流道下的火化場。

相傳摸到大士爺紙糊神像能消災解厄、帶來好運，因此，神像所經之地，民眾往往競相觸摸，鞭炮聲響徹雲霄，場面十分壯觀熱鬧；大士爺火化升天儀式後，熊熊的烈火一燒將民雄的夜空映得通紅，也為文化祭劃下完美句點。