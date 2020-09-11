「藝術蝦」到安平小鎮旅繪講堂 機會難得

台南市安平區公所9月19日周六下午3至6時，將在安平圖書館三樓多功能教室，舉辦免費的「安平小鎮旅繪講堂」活動，邀請水彩速寫畫家「藝術蝦」現場示範並分享經驗，機會難得，限額50名，歡迎對於水彩、建築、風景、人物速寫有興趣的民眾報名。

北區區長賴青足說，「藝術蝦」本名林致維，是移居台南的新竹人，清華大學材料科學研究所畢業，現為科技公司工程師、業餘畫家。畫作結合了強烈的留白造型、肌理與豐富的色彩，以台南城市風景為主要的創作題材。2016年在成大藝術中心舉辦個展，同年入圍世界水彩大賽。出版有《台南巷框》、《旅繪台灣》。

課堂上，林致維將分享自己的水彩風格與速寫經驗，也將示範手繪水彩畫作，而參加的朋友請自行攜帶習慣用的紙（筆記本）、鉛筆或黑筆。蝦老師會教大家如何解讀一個複雜的街景，以及速寫景物輪廓的技巧。課堂最後，將抽出《旅繪台灣》3本，及蝦老師現場手繪的畫作讓幸運學員帶回家！