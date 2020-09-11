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年用兩萬頭豬 台南「萬有全」金華火腿取得國產肉認證
美國豬牛明年1月開放進口，台南市政府推動國產標章，知名的「萬有全」金華火腿每年使用超過2萬頭豬，仁德區公所今上午前往萬有全食品廠協助辦理國產肉品標章登記，要讓消費者安心採購。
萬有全食品廠負責人田種苗說，自家金華火腿傳承道地江浙風味，系列加工產品多達有30種，堅持採用國產豬肉，以品質取勝，深受消費者歡迎，每天豬肉用量多達兩公噸。
田種苗說，金華火腿須以溫體豬肉製作，廠家都是到善化肉品市場採購國產豬肉，每塊肉都有產地來源證明，他要響應市政府推動的國產標章，讓產品有公家掛保證。
萬有全產品行銷多家販量店、超市與百貨公司及五星級飯店，也有米其林餐廳採用。仁德區長黃素美上午帶領行動服務團隊到仁德工業區的萬有全工廠，協助辦理國產豬肉標章申請與張貼服務。黃素美表示，已透過各里辦公處協助查調各販售肉品、加工品店家申請意願，有營業登記且有意願申請店家只要電話聯絡，公所就立刻派員到店辦理申請，歡迎利用。
台南採專櫃一站式服務辦理國產豬牛標章申請，方便民眾辨識，仁德區公所主動聯繫轄內符合國產豬牛標章申請的業者申請，目前已有5家完成申請，還成立行動服務團隊，直接到店服務協助業者，申請、張貼一次完成。
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