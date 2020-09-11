貓妖亂老街 台南集福宮神像緣起好傳奇

台南市中西區信義街集福宮有段少為人知的鄉野奇譚「貓妖」故事，社區老人家仍能侃侃而談，但年輕輩少人知曉，僅知道廟內的五王爺與馬將軍因「貓妖」事件而受供奉。老人家娓娓道來，不由得讓人稱奇又覺得有趣。

集福宮主祀玄天上帝，吳姓、李姓居民說，光復初他們還小，那時集福宮附近社區有戶高姓人家的女兒，在烹煮午餐時，見貓來偷吃已經煎好的魚，氣得拿起木屐把貓打死。沒想到過了幾天後，原本正常的高女，每到晚上就變了個人，神情舉止就像個男生，抽菸、喝酒樣樣來，用手抓飯菜來吃，還會發出貓叫聲，就如中邪，但到了白天就恢復正常。

高女的父親到集福宮問神明，乩童代傳神諭，指被打死的貓是領著黑令旗來報仇的貓妖，仇還沒報就被打死而心不甘，附在高女身上，並且還聯合妖魔、鬼界凶狠的馬老大以及高女後母的已故前夫要讓高家不得安寧。

高女父親請求神明伏魔降妖，但因貓妖陣容龐大，玄天上帝求助玉皇大帝，請來神明薛仁貴、程咬金、陳琳、徐茂公、魏徵相助。雙方勢均力敵，老人家說，每當深夜，廟門關上後，就聽到廟裡有兵器碰撞的打殺聲音，並持續一段時間。

因難分難了，最後雙方坐下來談判，玄天上帝問馬老大是要遺臭萬年，還是要受後人敬拜？最後馬老大同意和解，留在集福宮受奉拜，高女也恢復正常；而5為王爺也被信徒留在廟內供奉，因此集福宮內多了5王爺和馬將軍。

廟方說，馬將軍生前是彰化人，家屬後來知道馬將軍就供奉在集福宮，也會來參拜；而雲林的信徒認為馬將軍神通廣大，最近正準備為馬將軍建廟。 台南市中西區集福宮供奉著馬將軍，信徒說，神通廣大。記者鄭惠仁／攝影 台南市中西區信義街是老街，貓妖的故事少為人知。記者鄭惠仁／攝影